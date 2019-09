E se i Beatles non fossero mai esistiti?

Niente Yesterday. Niente Eleanor Rigby. Niente Strawberry Fields Forever …

Danny Boyle e lo sceneggiatore Richard Curtis (Love Actually, Notting Hill, Mamma Mia) provano a immaginare un mondo senza le canzoni di John, Paul, George e Ringo.

O meglio, non tutti li hanno dimenticati. Jack Malik (Himesh Patel) è un giovane insegnante che spera di sfondare nel mondo della musica. La verità è che non ha un grande talento, rientra comodamente nei canoni del modesto. Dopo un brutto incidente e un black out globale si risveglia in un letto di ospedale. Intorno a lui ci sono gli amici più cari, soprattutto Ellie (Lily James). Dimesso, mentre è a pranzo con gli amici, prende la chitarra e intona Yesterday.

Tutti sono folgorati da questa canzone, mai sentita. Dopo aver capito che nessuno di loro sta scherzando, Jack, incredulo, inizia una ricerca e scopre che I Beatles non sono mai esistiti. Lui è l’unica persona al mondo a ricordarsi di John, Paul, George e Ringo.

Passata la perplessità, senza troppe domande, forse con qualche scrupolo, Jack capisce che non può lasciarsi scappare un’occasione così ghiotta. Sarà lui a diffondere le canzoni dei Beatles, ma facendole passare per sue.

Il successo è immediato. Tanto che Ed Sheeran (nei panni di sé stesso) vuole che Jack gli apra concerti.

Yesterday è una deliziosa e garbata favola musicale che omaggia con spiritosa tenerezza canzoni che fanno la storia della musica ancora oggi. Piccola parentesi: è sempre meraviglioso scoprire come canzoni scritte cinquant’anni fa siano ancora attuali e svetterebbero subito in cime alle classifiche mondiali.



Boyle e Curtis evidenziano questo aspetto (la scena del “duello” creativo tra Sheeran e Jack ne dà un’idea riassuntiva ed esaustiva).

Yesterday si appoggia a una storia d’amore, quella tra Jack ed Ellie, per raccontarne un’altra, quella nei confronti dei capolavori dei Beatles.

Gag buffe, alcuni risvolti interessanti e altri imprevedibili, un finale un po’ prevedibile e un po’ frettoloso (diciamo anche forzato), ma l’idea di partenza è talmente accattivante che la storia funziona e coinvolge perché sa giocare bene sull’emotività dello spettatore.

Boyle e Curtis sanno raccontare, la storia di Jack – che alla fine si rende conto che quello che ha nelle sue mani non appartiene a lui, ma all’umanità – ma soprattutto la storia delle canzoni con cui generazioni continuano a crescere.

Una menzione a parte per l’esilarante Ed Sheraan, nei panni di sé stesso, che sa prendersi in giro con intelligenza e leggerezza; e per Kate McKinnon nel ruolo realistico, e per questo molto divertente, di una vampiresca produttrice.

Brillante e gustoso, Yesterday ha il pregio di far sorridere il cuore.