Zabut: l’ottava edizione del Festival Internazionale di Corti d’Animazione

Il 29 e 30 luglio a Santa Teresa di Riva (ME), presso il parco Unità d’Italia della Villa Crisafulli – Ragno, si è svolta l’ottava edizione di Zabut. Quest’anno la selezione ha tratto origine dal percorso svolto finora: sono stati scelti infatti 24 corti provenienti dalle precedenti edizioni.

Filo rosso il genere onnicomprensivo della commedia, per narrazioni, temi, stili e toni: si sottolinea sempre però l’importanza di saper osservare e raccontare il mondo ed i rapporti umani.

Zabut-festival, che vede come partner anche il Cinit – Cineforum Italiano, nell’edizione 2023, ha condiviso col suo pubblico una parte rilevante di una storia vissuta insieme, in quanto, come suggerito dagli organizzatori, “rivedere non è soltanto vedere una seconda volta; rivedere è spesso una nuova visione”.

Come di consueto non sono mancati ospiti e performance: durante la serata di apertura la “Grafimated Cartoon/ Scuola del Fumetto e del Cinema d’animazione” di Palermo, insieme a Magda Richiusa, artista che ha lavorato ad opere quali “The Red Turtle”, “Klaus”, “Wolfwalkers”, “Space Jam 2”, hanno raccontato e mostrato cosa significhi praticamente e tecnicamente fare cinema d’animazione, partendo dall’animazione indipendente e in analogico fino ad arrivare alle monumentali produzioni degli Studios Hollywoodiani.

La serata del 30 luglio è stata invece caratterizzata dalla musica, naturalmente insieme all’animazione, con la peculiarità di esecuzioni dal vivo in entrambi gli ambiti. Il pianista e compositore Giovanni Renzo e il regista e animatore Michele Bernardi, precedentemente giurati nelle scorse edizioni di Zabut, si sono esibiti dal vivo in “Variazioni su tema”. La performance curata dai due artisti è un armonioso connubio tra musica e cinema, ambiti in cui entrambi hanno già molta esperienza.