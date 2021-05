Per celebrare il quinto anniversario della morte di Zaha Hadid (31 marzo 2016), Galerie Gmurzynska presenta Abstracting The Landscape, un percorso espositivo che vuole essere anche un omaggio in onore a uno degli architetti più visionari degli ultimi decenni.

Sia la galleria svizzera che Zaha Hadid hanno sempre mostrato un forte interesse per l’avanguardia russa, incrociandosi casualmente nel 1992 in occasione della mostra monumentale The Great Utopia, presso il Museo Guggenheim, per il quale Zaha Hadid ha progettato la celebre rotonda. Fin dall’inizio della sua carriera, la sua estetica impareggiabile è stata profondamente ispirata da Kazimir Malevich e dai Suprematisti, sui quali ha preparato la sua tesi di laurea nel 1976.

La collaborazione tra Galerie Gmurzynska e Zaha Hadid è iniziata ufficialmente nel 2010 con l’idea di unire nuovamente la sua conoscenza dell’avanguardia russa con la pratica architettonica, che era progredita più in profondità dalla mostra del Guggenheim. Così, nel 2010, si è tenuta presso la sede della Galerie Gmurzynska sulla Paradeplatz a Zurigo l’esposizione Zaha Hadid and Suprematism. La mostra e il libro, pubblicati insieme a Hatje Cantz, sono diventati un evento globale. Questa prima collaborazione con la Hadid è stata seguita da molti altri progetti espositivi, tra cui ad Art Basel.

In occasione dell’importante retrospettiva di Malevich tenutasi nel 2014 alla Tate London, il famoso architetto è stato invitato a prendere parte a un lungo documentario su Malevich con la BBC. Parte di questo speciale includeva un’intervista con il CEO della Galerie Gmurzynska Mathias Rastorfer e Zaha Hadid su Malevich e la natura dell’architettura e nell’arte.

Il progetto finale pianificato da Zaha Hadid doveva mostrare ancora una volta lo sviluppo della sua architettura nel contesto artistico di un altro maestro moderno: Kurt Schwitters. L’architettura della mostra è stata progettata interamente da Hadid, così come la selezione delle opere di Schwitters è stata rigorosamente curata da lei. Hadid, purtroppo, è morta prima dell’apertura, lasciando un monumento nella Galerie Gmurzynska sulla Paradeplatz.

L’ultima mostra alla Galerie Gmurzynska, dal titolo Abstracting The Landscape, è stata concepita e realizzata con lo stesso team con cui la galleria ha progettato ed eseguito tutte le mostre di Zaha Hadid dal 2010. In questo spirito di collaborazione a lungo termine e nel massimo rispetto per la sua visione, i progetti con modelli e disegni, così come gli oggetti scultorei realizzati dopo la sua scomparsa, sono stati selezionati individualmente per essere integrati in un design personalizzato del pavimento che mostra i migliori tratti di Hadid. La mostra presenterà anche oggetti specifici, così come progetti mai esposti fino ad ora.