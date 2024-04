Siamo negli anni 60, restituiti con bellezza e sincerità. Però non racconta “ieri”, le situazioni non appartengono ad un’epoca andata. Sono espresse con sentimenti che parlano anche dell’oggi e all’oggi.

Il trentenne Walter Vismara (Alberto Paradossi) vive nella provincia lombarda, è un contabile preciso che applica la matematica alla vita, ogni formula ha le sue regole. Lavora come ragione in una fabbrichetta di Vigevano.

Da un giorno all’altro la fabbrica chiude e “il Vismara” si ritrova suo malgrado catapultato in un’azienda avveniristica della vitale e operosa Milano, al servizio di un imprenditore il cavalier interista Tosetto (Giovanni Storti), che mette il lavoro al primo posto ma solo perché gli permette di mantenere la sua squadra di calcio: il folber (il football, secondo un neologismo di Gianni Brera). Obbliga tutti i suoi dipendenti a sfide settimanali scapoli contro ammogliati.

Walter, che considera il calcio uno sport demenziale, si dichiara portiere solo perché è l’unico ruolo che conosce e non sa che da quel momento, per non perdere l’impiego, sarà costretto a partecipare agli allenamenti settimanali, in vista della partita ufficiale del primo maggio. Subisce così lo sfottò dei colleghi; tra questi, l’ingegner Gusperti lo ribattezza sarcasticamente “Zamora”, il fenomenale portiere spagnolo degli anni ‘30. Non solo quel bauscia lo umilia in campo e lo bullizza in azienda, ma tra lui e Ada, la segretaria di cui Walter si innamora, sembra esserci del tenero. Sentendosi umiliato, tradito da una parte e deriso dall’altra, il ragioniere escogita un piano del tutto originale per vendicarsi, coinvolgendo un ex-atleta (Neri Marcorè) ormai caduto in disgrazia.

Nel calcio, come del resto nella vita, bisogna imparare a buttarsi e anche se perdi, ciò che conta è rialzarsi e ripartire più forti di prima.