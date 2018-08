La Semaine de la critique locarnese di quest’anno si dimostra quantomeno più varia di quella dell’anno scorso, allargando i suoi orizzonti in termini sia spaziali che temporali, andando a toccare una più ampia varietà di realtà, ma se lo scarto è così visibile in termini tematici, qualitativamente parlando non c’è stato un vero passo in avanti rispetto alla scorsa SC, se non addirittura una depressione del livello.

Noor Al Helli è una giornalista che documenta giorno per giorno la situazione del conflitto mediorientale utilizzando però gli occhi dei bambini, delle madri, delle sorelle, delle anziane vedove, insomma, di tutte quelle persone che alla guerra non partecipano, assieme alla regista (che più che regista sarebbe considerabile un’operatrice) che la segue passo passo. Il suo sguardo cerca quindi di essere alternativo, evitando una descrizione tattica del conflitto, preferendo concentrarsi sulla vita che conducono quanti cercano semplicemente di andare avanti, a cavallo tra Iran e Siria, mentre là fuori infuria la guerra. Ma uno sguardo alternativo non significa innovativo, oppure interessante, perché raramente chi scrive ha visto documentari meno capaci di “documentare” un fatto. Senza perdersi in questo tipo di generalizzazioni, dato che spesso documentari fondanti del genere con il racconto specchiato della realtà hanno a che fare quanto basta, non si può dire che i problemi si radichino tutti su questo punto, però rimane il fatto che registrare le voci di centinaia di donne e bambini che dicono, più o meno tutti allo stesso modo, di avere paura e di tentare di vivere giorno per giorno non è che consista in tutta questa gloriosa rivoluzione prospettica.

La guerra non è nemmeno raccontata, fa da sfondo a una serie di città che campano come possono, ma sia la regista, Reza Farahmand, che Al Helli, la sua controparte scenica, si concentrano esclusivamente su “la metà innocente del cielo”, tralasciando tutto il resto in un’ottica che più naïf non si potrebbe, ascoltando e incoraggiando le riflessioni (si fa per dire) degli intervistati, che ci ricoprono di una serie di luoghi comuni su quanto la guerra sia brutta e inutile, sul fatto che gli uomini sono violenti per natura, sugli accordi che sarebbero facili da raggiungere, senza dare un minimo di peso alla situazione geopolitica o agli interessi contrastanti o ancora a le instabilità potenzialmente proficue per il cui dominio i vari attori sociali lottano. La guerra per Zanani ba gushvarehaye baruti è “un’assurdità” con la quale dobbiamo convivere “perché di sì” e non, pur nella sua spietatezza, un fenomeno politico-economico assai più complesso.

Questa è solo che puerile ingenuità, culturalmente nulla, che non è possibile inserire nella categoria dei film, trattandosi appena di un resoconto giornalistico buono al massimo per la versione online di un qualche quotidiano. Filmare il reale e riportalo così com’è non è girare un documentario – che è operazione assai più complessa e non certo al versione più economica del film in senso stretto, quanto un genere cinematografico come un altro – e portare a un festival del cinema una produzione di tale pochezza significa deteriorare la qualità dell’evento nella sua totalità, tutto nel sacro nome di questo feticismo della realtà e della demonizzazione dell’atto sospensivo dell’incredulità. Più cinema, meno reportage.