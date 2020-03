“Zeroville” di Steve Erickson

Estate 1969, Vikar (all’anagrafe Isaac ‘Ike’ Jerome), un cineautistico ventiquattrenne nato in Pennsylvania, decide di trasferirsi a Los Angeles in cerca di fortuna come attore. Con un vistoso tatuaggio sul cranio rasato, raffigurante Elizabeth Taylor e Montgomery Clift nella celebre scena del bacio in Un posto al sole (George Stevens, 1951), e una passione viscerale per il cinema d’essai, decide di pernottare nello stesso hotel presso il quale proprio il suo idolo – al limite dell’ossessione – alloggiò diciassette anni prima, mentre girava Da qui all’eternità (Fred Zinnemann, 1953): il Roosevelt, stanza 928.

Fin da subito riuscirà a trovare un impiego negli studios e si ritroverà altresì invischiato in un tourbillon di fatti surreali, in linea con quella che era la realtà storica dell’epoca, tra una comune di Frank Zappa e l’ombra della ‘Famiglia’ Manson, compreso un terremoto, un arresto erroneo ed una sorta di sequestro da parte della resistenza antifascista dei soldati di Viridiana durante la dittatura franchista, mentre si trovava a Madrid per un lavoro alla MGM. Inoltre, conoscerà una nota montatrice, Dotty Langer, la quale gli presenterà un singolare sceneggiatore soprannominato ‘il Vichingo’, che diverrà suo amico, ed una donna che gli risulterà misteriosamente legata, Soledad Palladin – l’autore si è ispirato a Soledad Miranda di Vampyros Lesbos (Jesús Franco, 1971) – con sua figlia ‘Zazi’.

Zeroville – che deve il nome ad una battuta dell’agente segreto Lemmy Caution tratta dal film Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution (Jean-Luc Godard, 1965) – è un considerevole détour di oltre un decennio, partendo dalla Los Angeles dei primi anni Venti, in cui registi come David W. Griffith e Cecil B. DeMille diedero vita al cinema muto statunitense, fino all’introduzione del sonoro, ai capisaldi della Nuova Hollywood, all’avvento di fantascienza e blockbuster, passando per il cambio generazionale dalla cultura hippie al punk, a cavallo con le dimissioni del presidente Nixon.

Erickson si destreggia sapientemente tra continui rimandi ellittici alla Storia del Cinema, riferimenti ad innumerevoli film (impossibile citarli tutti) ed episodi aneddotici di pura invenzione (in cui figurerebbe persino un acerbo De Niro in un party tra surfisti).

Vikar è una sorta di “giustiziere della notte”, tra uno scatto di violenza repressa e l’latro, che vaga senza meta per la città di Los Angeles in autobus, pervaso dalla sensazione che la sua stessa vita sia in una sorta di permanente jet lag di istantanee cristallizzate alla Marienbad (Alain Resnais, 1961), mentre erige un sacrario di ‘pizze’ (filmiche) nel suo appartamento in Pauline Boulevard.

Tra un inatteso premio speciale come montatore in quel di Cannes e una strana scritta biblica da decifrare, apparsagli in un sogno ricorrente, la vita del protagonista sembra inspiegabilmente intrecciarsi col La passione di Giovanna d’Arco (Carl Theodor Dreyer, 1928) e, grazie ad un abile plot twist, migra in una dimensione onirica capace di deformare e plasmare la percezione della realtà, nonché la sua visione del mondo.

Le sale cinematografiche sono come le fermate del suo viaggio, il Cinema diviene parte integrante del sistema nervoso contemporaneo e la mescolanza tra esperienze reali e sogno dà vigore alla trama di cui è ordita l’esistenza stessa.