Zizou di Khaled Moeit in Concorso Cortometraggi Africani al FESCAAAL 2026

Sarà presentato, in anteprima italiana al FESCAAAL 2026, venerdì 27 marzo alla Cineteca Milano MIC, in Concorso Cortometraggi Africani, Zizou, film del 2025 per la regia dell’egiziano Khaled Moeit. Una storia semplice e un linguaggio immediato per un cortometraggio particolarmente significativo che tocca tematiche importanti e attuali, specie per un pubblico di giovanissimi.

Siamo nella periferia di una città egiziana e la storia è quella di Zizou, un ragazzo di 13 anni che passa gran parte della giornata con Magdy, il suo unico vero amico. Il suo desiderio più grande è quello di essere accettato dal ragazzo più popolare del quartiere, Zaki, ma ogni tentativo finisce in un’umiliazione, coi coetanei che lasciano Zizou ai margini e lo prendono in giro per il suo peso. Quando Zaki si avvicina a Magdy, Zizou si ritrova a mettere in discussione il concetto di amicizia stessa, alla costante ricerca di un equilibrio tra il bisogno di essere accettato e una necessaria affermazione individuale.

In poco meno di 20 minuti, Zizou riesce a raccontare una storia di bullismo – con le dinamiche del rapporto tra il protagonista e Zaki -, di amicizia, e in generale di crescita toccando con una efficace delicatezza i temi tipici dei coming of age e restituendoli con un approccio che rende facile l’identificazione, spingendo chi guarda a mettersi in posizione di ascolto. Il cortometraggio di Khaled Moeit è già disponibile in streaming su Mymovies nella selezione dedicata al 35° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina.