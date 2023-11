Da sabato 18 a lunedì 20 novembre SUMUS, l’associazione filantropica presieduta da Hélène Molinari, ha organizzato nella casa di The Human Safety Net alle Procuratie di Piazza San Marco il convegno “SUMUS WOMEN We Care We Dare We Share”, che riunisce numerosi esperti locali e internazionali allo scopo di condividere i risultati di ricerche e riflessioni indirizzate a immaginare e progettare lo sviluppo futuro delle nostre città, utilizzando Venezia come paradigma per un nuovo modello esistenziale. Nella convinzione che la rigenerazione futura sia possibile dando all’energia e al capitale femminile lo spazio che merita, SUMUS intende incoraggiare incontri regolari per dare impulso a progetti pratici innovativi nei settori dell’agricoltura, dell’educazione e dell’economia, quella dell’acqua in particolare, intesa come vita. Il convegno è un evento collaterale della Biennale della Sostenibilità.

A conclusione della tre-giorni di lavori, lunedì 20 novembre, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, all’Ocean Space di Campo San Lorenzo inaugurerà la mostra “Mille Donne di Venezia”: 1.000 ritratti di donne veneziane che il fotografo e artista Pierre Maraval ha immortalato durante l’estate e che saranno affiancati ad alcune riproduzioni di ritratti storici di donne che hanno segnato la storia di Venezia, pioniere nei loro rispettivi ambiti. Le foto diventeranno a loro volta il punto di partenza della piattaforma artistica digitale “WOW – Women Of the World”, con l’intento di creare un mondo migliore per le generazioni future, risvegliando le energie femminili per affrontare i problemi dell’umanità e del pianeta. “WOW” sarà una galleria infinita di ritratti femminili su una piattaforma web responsive. Donne di tutto il mondo saranno invitate a partecipare, celebrando così il loro ruolo nella creazione di un futuro sostenibile. La piattaforma avrà la capacità di aggregare milioni di donne, con i ritratti che verranno trasmessi in loop sulla pagina live e visualizzati su schermi in centri d’arte e luoghi pubblici in tutto il mondo.

Ex Chiesa di San Lorenzo Spazio Ocean Castello (Venezia). Orari di apertura: 21 novembre – 27 dicembre 2023, dal mercoledì alla domenica, dalle 11.00 alle 17.00, ingresso libero.