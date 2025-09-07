L’autunno di Belmond in Sud Europa

BELMONDESALTA IL FASCINO DISCRETO DELLA STAGIONE AUTUNNO-INVERNO CON UNA RICCA PROPOSTA DI PERCORSI ED ESPERIENZE STRAORDINARIE TRA GUSTO E CULTURA.

SPLENDIDO MARE, ABELMOND HOTEL: AUTUNNO A PORTOFINO,UNA FUGA NELLA NATURA



Ogni autunno, Splendido Mare, A Belmond Hotel, invita i suoi ospiti a vivere la bellezza naturale del Golfo del Tigullio. Questa intima dimora con sole 14 camere, situata nella piazzetta di Portofino, è il luogo ideale per celebrare occasioni speciali con i propri cari, ammirando il Monte di Portofino in un momento di serena contemplazione. L’hotel offre una serie di attività quotidiane gratuite, tra cui corsi di mixology, sessioni di yoga e lezioni di acquerello. A pochi passi, gli ospiti possono usufruire della palestra e richiedere un personal trainer.

Il ristorante di punta dell’hotel, DaV Mare, ha creato menù speciali per le festività, proponendo piatti simbolo della cucina italiana come il mezzo pacchero alla DaV e gli spaghetti al tonno con bagnacauda di acciughe di Monterosso, accanto a classici festivi come il tacchino con patate, pancetta, castagne e polenta. La rinomata Gelateria San Giorgio presenta nuovi gusti, come mela e cannella e cioccolato speziato con peperoncino.

Da novembre, Splendido Mare propone il suo primo tè pomeridiano, con tè pregiati e delizie squisite, accompagnati da cocktail e mocktail preparati ad arte. Nei dintorni, gli ospiti possono esplorare i palazzi storici di Genova o partecipare a escursioni guidate sul Monte di Portofino, dove la biodiversità marina e terrestre è protagonista. Per eventi speciali e gruppi, i menu possono essere completamente personalizzati.

Aperto fino al 6 gennaio. Info. https://www.belmond.com/it/hotels/europe/italy/portofino/belmond-splendido-mare/.

LA RESIDENCIA, A BELMOND HOTEL, MAIORCA PRESENTA LA PRIMA EDIZIONE DI “THE ART OF FLAVOURS”

Ispirandosi alla tradizione gastronomica del Reid’s Palace, A Belmond Hotel, Madeira, La Residencia, A Belmond Hotel, Maiorca è lieta di ospitare per la prima volta The Art of Flavours, festival gastronomico di due giorni “L’Arte dei Sapori”, dal 3 al 4 ottobre 2025 a Deia. In un’isola rinomata per i suoi vivaci sapori mediterranei, questa celebrazione promette di essere un’esplorazione culinaria unica, tra frutti di mare freschissimi, prodotti locali e tecniche tradizionali tramandate di generazione in generazione.

Pablo Aranda, Chef del raffinato ristorante El Olivo de La Residencia, accoglierà cinque chef stellati Michelin provenienti da Spagna, Portogallo e Regno Unito per una cena a sei portate intitolata “Star’s Dinner”, seguita, il giorno successivo, da una vetrina con 20 postazioni di cucina dal vivo. In questa occasione, i giardini si trasformeranno in un mercato vivace ed elegante, dove, accompagnati da eccezionali vini locali e musica dal vivo, gli ospiti saranno invitati ad immergersi nella scena culinaria dell’isola, con una splendida vista sulle montagne della Tramuntana, patrimonio dell’UNESCO.

Aperto fino al 16 novembre. Info: https://www.belmond.com/hotels/europe/mallorca/deia/belmond-la-residencia/#artofflavours.

BENESSERE RINNOVATO AL CASTELLO DI CASOLE, A BELMOND HOTEL, TOSCANA: SPA, INNOVAZIONI, NUOVE TECNOLOGIE E ATTIVITÀ ALL’ARIA APERTA

Il Castello di Casole, A Belmond Hotel, presenta un autunno all’insegna di infiniti momenti dedicati alla cura di sé e al benessere fisico, proseguendo nella promozione della sua nuova filosofia olistica ispirata alla suggestiva tenuta agricola toscana di 1300 ettari che lo circonda. Situata nell’antica cantina del X secolo, la Essere Spa offre un menu benessere rinnovato che fonde pratiche tradizionali con innovazioni tecnologiche, tra cui la Vasca di Galleggiamento a Gravità Zero, un rituale rigenerante in cui il corpo galleggia senza sforzo in una vasca di acqua infusa con sale di magnesio che simula l’assenza di gravità, e terapie con luce rossa per trattare le condizioni della pelle e stimolare il recupero muscolare. Il benessere si estende anche all’aria aperta con sessioni di “sound healing”, passeggiate consapevoli, meditazione dinamica ed esercizi di

respirazione immersi nel bosco.

Per un approccio più creativo, l’hotel ospita anche laboratori di argilla ed eco-stampa botanica. A cinque minuti a piedi, nel bosco di querce, il Castello di Casole ha inaugurato nuovi campi da tennis, padel e pickleball in collaborazione con LUX Tennis. Le e-bike premium, del prestigioso marchio italiano di ciclismo Bianchi, sono a disposizione per esplorare le colline toscane.

Presso il ristorante Tosca, l’Executive Chef Daniele Sera presenta menu degustazione stagionali ispirati agli ingredienti toscani. “La Domenica del Villaggio” celebra la cultura locale ogni domenica dal 21 settembre al 26 ottobre. Le ville private Villa Thesan e Villa Usil, insieme alle suite rinnovate da Alessandro Moriconi, completano l’esperienza.

Aperto fino all’1 dicembre. Info: https://www.belmond.com/hotels/europe/italy/tuscany/belmond-castello-di-casole/spa.

CARUSO, A BELMOND HOTEL SVELA IL FASCINO AUTUNNALE E LE DELIZIE CULINARIE DI AMALFI

In questa stagione, Caruso, A Belmond Hotel, Costiera Amalfitana, invita i suoi ospiti a scoprire i tesori nascosti della costa, dall’esplorazione dei vigneti baciati dal sole della Tenuta San Francesco a Tramonti all’avventura lungo il “Sentiero degli Dei” – un antico percorso con panorami mozzafiato che collega Agerola e Nocelle – e alla scoperta delle tradizioni locali nei giardini dell’hotel.

Inoltre, presso la spa Caruso gli ospiti sono invitati a rivitalizzare i propri sensi con massaggi personalizzati e la lussuosa linea di prodotti per la cura della pelle al latte di bufala Biancamore. L’offerta si completa con un calendario di eventi dedicati alla gastronomia. Il 21 settembre “Agorà” si terrà un evento immersivo che celebra la Dieta Mediterranea svelando una selezione di produttori locali e postazioni di degustazione che celebrano il ricco patrimonio gastronomico della regione. Qui gli ospiti scopriranno i tesori gastronomici del Cilento, la culla di questa rinomata dieta, e potranno assaporare autentici ingredienti campani trasformati in ricette tradizionali.

Aperto fino al 26 ottobre. Info: https://www.belmond.com/hotels/europe/italy/amalfi-coast/belmond-hotel-caruso/dining.

CELEBRATE CULINARY DELIGHTS AND TAORMINA’S FIRST COCKTAIL WEEK AT GRAND HOTEL TIMEO & VILLA SANT’ANDREA, BOTH BELMOND HOTELS

Celebrate Taormina’s first Cocktail Week from 2-5 October at Grand Hotel Timeo and Villa Sant’Andrea, both Belmond Hotels. The three-day event will showcase the best of Sicilian mixology, focusing on the “Gardens of Taormina”, a perfect theme as both hotels are surrounded by abundant nature and inspired by farm to table.

In collaboration with one of the most acclaimedbar addresses of St. Moritz, Bar Sant’Andrea will host an exclusive event on 3 October at its iconic beach club – Lido Villeggiatura, also accessible for visitors through the hotel’s subtropical gardens on the Bay of Mazzarò. The Cocktail Week closing party will be held on the evening of 5 October at Grand Hotel Timeo upon invitation, welcoming the official award ceremony in the presence of all the participants to the competition, thus celebrating the art of fine drinking in Taormina.

On October 11th, champagne enthusiasts can savour the iconic Krug Dinner in collaboration with Chef Vito Mollica, from Atto – a Michelin-starred restaurant in Florence – dedicated to this year’s ingredient: the carrot. In November, Grand Hotel Timeo continues its autumn celebrations with an exclusive starred dinner, featuring the hotel’s very own Michelin-starred Executive Chef Roberto Toro of Otto Geleng alongside another acclaimed international chef.

Grand Hotel Timeo, open until November 30. Info: https://www.belmond.com/hotels/europe/italy/taormina/belmond-grand-hotel-timeo/dining.

Villa Sant’Andrea, open until November 3rd. Info: https://www.belmond.com/hotels/europe/italy/taormina/belmond-villa-sant-andrea/dining.

REID’S PALACE, A BELMOND HOTEL, MADEIRA INAUGURA UNA NUOVA ED AUDACE ERA CULINARIA

Quest’anno, Reid’s Palace, A Belmond Hotel, Madeira, ha annunciato un restyling mirato delle sue esperienze gastronomiche, consolidando la propria eredità di cucina di livello mondiale grazie all’Executive Chef José Diogo Costa presso il ristorante William, insignito di una stella Michelin.

Le nuove aggiunte includono la Gelateria San Giorgio, una destinazione per il gelato artigianale, il rinnovato 1891 Bar and Tea Library e il ritorno del ristorante stagionale Brisa do Mar.

Il 1891 Bar offre un sofisticato menu di cocktail che enfatizza gli ingredienti indigeni di Madeira e combinazioni di sapori uniche, dove gli ospiti possono anche godere di musica jazz dal vivo e DJ set. La Tea Library, in collaborazione con Companhia Portugueza do Chá, presenta una selezione curata di tè pregiati, tra cui l’esclusivo Reid’s Blend e il raro “Tè dei 1.000 anni”, abbinati a pasticceria raffinata e viste panoramiche sull’oceano. Brisa do Mar, il ristorante stagionale all’aperto dell’hotel, mette in mostra la cucina portoghese contemporanea sotto la guida dello Chef Zélia Santos, evidenziando le ricette tradizionali accompagnate da esibizioni dal vivo di chitarra portoghese e una raffinata selezione di cocktail. Infine, la Gelateria Bar San Giorgio porta un tocco di artigianalità italiana al Reid’s Palace, servendo gelati artigianali realizzati con ingredienti freschi e di stagione in gusti sia classici che innovativi.

Aperto tutto l’anno. Info: https://www.belmond.com/hotels/europe/portugal/madeira/belmond-reids-palace/dining.

Belmond è nata dalla passione di mettere in contatto i viaggiatori più esigenti con le proprietà, i luoghi e i viaggi più straordinari del mondo. Dagli hotel ai treni, dalle crociere fluviali ai safari, Belmond cura esperienze incomparabili e crea storie indimenticabili. Con un’esperienza di oltre 45 anni, dall’acquisizione dell’Hotel Cipriani a Venezia nel 1976, Belmond è cresciuta fino a diventare una collezione globale di 43 proprietà distribuite in 24 paesi. Destinazioni eccezionali collegate da viaggi leggendari sono l’anima stessa di Belmond, dove il percorso che vi porta in un luogo è importante quanto la destinazione stessa. Pioniere del viaggio lento, Belmond gestisce il Venice Simplon-Orient-Express dal 1982. In seguito, il gruppo si è ampliato includendo località marittime incontaminate, come Maroma sulla Riviera Maya, luoghi storici come Villa San Michele nelle colline fiorentine, icone urbane come Copacabana Palace a Rio de Janeiro e mete del patrimonio dell’UNESCO, come l’Hotel das Cataratas nel Parco Nazionale di Iguassu in Brasile. In quanto orgoglioso custode di prestigiose proprietà, Belmond si impegna a valorizzare il proprio passato per creare una nuova eredità. Lavorando con le comunità e i talenti locali, insieme agli chef, ai designer e agli artisti più rispettati al mondo, Belmond continua a perseguire il suo obiettivo di tramandare la leggendaria arte del viaggio. Dal 2019 Belmond fa parte del gruppo leader mondiale del lusso LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton). Info: www.belmond.com.



