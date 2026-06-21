Art Night Venezia 2026 festeggia il 15 anniversario: nel cortile di Ca’ Foscari con performance, arte partecipata e visioni contemporane

Art Night Venezia 2026 ha celebrato la sua 15ª edizione confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più attesi della città, con oltre duecento eventi gratuiti diffusi tra musei, palazzi, fondazioni e spazi d’arte. Il cuore della manifestazione è stato ancora una volta il cortile di Ca’ Foscari, inaugurato dall’installazione partecipativa “Quindici!”, ideata per festeggiare il traguardo raggiunto dalla rassegna.

Nel cortile dell’ateneo si sono susseguite performance capaci di intrecciare arte visiva, musica e partecipazione del pubblico, trasformando lo spazio universitario in un laboratorio creativo aperto alla città.

Alle 19 la performance scultorea Il fiore della neve del Nord di Andy Barrt ha trasformato il cortile di Ca’ Foscari in uno spazio di incontro e scambio simbolico, ispirandosi alle antiche pratiche comunicative dei popoli allevatori di renne del Nord. Attraverso un’azione rituale accompagnata da musica e poesia, l’artista ha invitato il pubblico a partecipare a una circolazione di messaggi fondata sulla fiducia e sulla condivisione.

Tra gli appuntamenti più attesi, Vinicio Capossela ha presentato “Art Milkwood. Un intrattenimento dalle tenebre”, una suggestiva performance audiovisiva che ha accompagnato gli spettatori in un viaggio simbolico tra immagini, parole e suoni.

L’artista ha costruito un racconto che dalle ombre delle origini dell’umanità conduce fino alla contemporaneità digitale, offrendo una riflessione poetica sul rapporto tra memoria, immaginazione e luce.