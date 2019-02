Carlo (Fabio De Luigi) e Giulia (Valentina Lodovini) hanno tre figli; dalla deliziosissima bimbetta che cammina a malapena, al teppistello decenne, all’adolescente critica, la coppia non sia annoia. Mai.

Carlo è il responsabile delle risorse umane in una ditta di grandi magazzini, il suo capo (Antonio Catania) ha una visione poetica e folle della famiglia e del lavoro. Giulia, avvocato, ha rinunciato alla carriera per seguire i tre figli.

La coppia è innamorata, e molto. Ma arriva un giorno in cui Giulia, stanca, decide di prendersi dieci giorni di vacanza a Cuba con sua sorella. Senza se e senza ma, la sua famiglia deve accettare questa decisione. Carlo, che è sempre stato un papà poco presente, per lavoro e un po’ per infantilismo, si trova a gestire casa, lavoro, dove il capo ha aperto la competizione tra lui e un collega, e tre super impegnativi figli.

Ispirato al film argentino Mamá se fue de viaje, è una simpaticissima commedia famigliare su un padre che impara a fare il papà. Adattata alla realtà italiana, con tutta la comicità di casa nostra, in 10 giorni senza mamma c’è sentimento, ci sono situazioni buffe e c’è un cast di attori che alleggerisce i pensieri. Circondato da tre giovani attori, Fabio De Luigi scatena il suo talento comico trascinando la storia verso risate di cuore e di pancia. “La famiglia è un argomento che conosco molto bene – ha detto il regista, Alessandro Genovese -. Molte cose sono capitate a me in modo tragico, e le ho raccontate facendo ridere”.