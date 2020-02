La storica Collettiva dell’Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa, tradizionale appuntamento dedicato alla scoperta e alla promozione dell’arte contemporanea emergente, arriva alla 103ma edizione con una ricchissima selezione di 37 giovani artisti e 9 proposte grafiche, scelti da una giuria di esperti tra i 149 partecipanti.

La commissione, composta dal Professor Bruno Bernardi, Presidente dell’Istituzione Fondazione Bevilacqua la Masa, poi sostituito dal consigliere Roberto Zamberlan, e da Matilde Cadenti, Stefano Cecchetto, Lidia Panzeri e Dario Pinton, ha valutato le proposte presentate dai giovani artisti del Triveneto di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Nella valutazione finale sono state selezionate le opere di 37 giovani artisti:

Art Builders Group (collettivo), Luisa Badino, Federica Basso, Nicola Bertolo, Giacomo Bianco, Clelia Cadamuro, Simone Carraro, Francesco Casati, Stefano Cescon, Damiano Colombi, Jonathan Colombo, Enrico Dedin, Giacomo Deppieri, Daria Dmytrenko, Bruno Fantelli, Greta Maria Gerosa, Maddalena Granziera, Angela Grigolato, Bohdan Koshovyi, Chan Juan Liu, Giulio Malinverni, Arianna Marcolin, Elisabetta Mariuzzo, Anna Marzuttini, Marco Mastropieri, Giulia Milani, Alessandro Miotti, Ilaria Miotto, Jared Munn, Laura Omacini, Mattia Pastore, Carlo Scarpa, Ilaria Simeoni, Sofia Tocca, Giordano Tricarico, Cinzia Tusini, Fabiano Vicentini.

La giuria ha anche assegnato i tradizionali premi acquisto per le opere ritenute migliori. Primo premio di euro 3.000 lordi ad Ilaria Simeoni per l’opera Al mutare delle ombre. Secondo premio ex aequo di euro 2.000 lordi a Laura Omacini per l’opera Incubo e a Giacomo Bianco per l’opera Dialogo I, Dialogo II, Dialogo III, Dialogo IV, Dialogo V.

Il premio di 1.000 euro per la miglior proposta grafica è assegnato a Paolo Pretolani, che ha realizzato dunque l’invito, il manifesto e la copertina del catalogo della 103ma Collettiva Giovani Artisti. La giuria decide inoltre di selezionare per la mostra 10 proposte grafiche di: Claudio Barbiellini Amidei, Anita Cariolaro, Osanna Francesca Davi, Francesco Davi, Alberto Gava, Leonardo Gava e Segantin Giacomo. Gli stessi spazi della Galleria di Piazza San Marco ospitano anche le opere dei vincitori della 102ma Collettiva Giovani Artisti, con opere inedite di Paolo Pretolani, Giorgia Agnese Cereda e Marta Spagnoli, a un anno dalla mostra in cui hanno ricevuto il premio.