A Venezia79 “sbarca” The Element

La depressione al centro di un’idea cinematografica, non originale, ma sempre utile per mettere in luce il problema, conoscere e aiutare a combattere questo male silenzioso che colpisce 300 milioni di persone all’anno nel mondo.

L’idea si è sviluppata in un set formativo girato tra Venezia e New York, da cui si è creata una tale energia da sentire l’esigenza di portare tutto da un set ad un altro.

The Element è un cortometraggio che parla di depressione, ma anche di sensazioni, energie e proprio “elementi” che servono per vivere. Anna, la protagonista (Francesca Amodio, interprete ne “La Grande Bellezza” di Paolo Sorrentino) questi “elementi” li trova nella città di nascita, Venezia, dove ritorna e alla ricerca di se stessa. Grazie all’acqua e all’aria, elementi per eccellenza, Anna trova un equilibrio e finalmente un “modo per vivere”.

I set formativi sono un progetto di Ermelinda Maturo, produttrice, imprenditrice, sia nel ramo cinematografico che in altri settori. A lei si deve questa nuova idea di fare e creare cinema, dall’esperienza diretta nel set allo sviluppo in pellicola. Alla formazione hanno partecipato anche Lucia Vita, Giuseppe Ardita con la partecipazione straordinaria di Marco Crepaldi.

Sono stati coinvolti nel progetto anche Giuseppe, Massimo, Erica e Antonella. .

I costumi sono stati realizzati da Antonella Fini, alcuni particolari della scenografia sono di Massimo Littera e i gioielli firmati da Damiana Fiorentini.

Dato il successo dell’idea la produzione sta lavorando per delle riprese a New York, e da rito, dopo Cannes non poteva mancare Venezia!

Ermelinda Maturo è reduce da un ultimo set formativo su Roma, girato a piazza di Spagna, Deep Confession, ed è pronta per portare il set a New York dove ci sarà la partecipazione e collaborazione di molte persone. Sta per lanciare un nuovo progetto internazionale che vedrà partecipare molte star di Hollywood .

Da pochi anni è entrata a far parte del circuito internazionale della distribuzione dove oggi rappresenta in Italia e Europa la società “Fantastic Films International” di Los Angeles.