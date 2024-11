Al Goldoni di Venezia consegna dei diplomi di attore e Premio Carraro per i tre migliori neodiplomati

Sono 10 i giovani attori che mercoledì 20 novembre hanno ricevuto al Teatro Goldoni di Venezia, sede del biennio dell’Accademia Teatrale dello Stabile del Veneto, il diploma per aver concluso il loro percorso di formazione lo scorso luglio. I neodiplomati, Francesca Accolla, Teresa Bisoni, Elena Folgoni, Lorenzo Paderno, Simone Pedini, Natanaele Pogliaghi, Laura Taddeo, Giuseppe Tammaro, Stefano Vannacci e Andrea Zani sono già impegnati proprio sul palcoscenico del Goldoni per il loro primo lavoro da professionisti in una produzione dello Stabile del Veneto, lo spettacolo I saw light diretto dalla compagnia Motus, che debutterà il prossimo 29 novembre nell’ambito del festival Asteroide Amor.

L’appuntamento della consegna dei diplomi è stato anche occasione per l’azienda Carraro, rappresentata Tomaso Carraro, Vice Chairman e Chief CSR Officer del Gruppo Carraro di conferire per la prima volta il “Premio Carraro per il teatro del futuro” a Teresa Bisoni, Simone Pedini e Laura Taddeo, i tre giovani interpreti che hanno ricevuto il più alto voto di diploma tra quelli appartenenti alla classe del terzo anno accademico 2024/25 di ATCG. “Ringrazio Tomaso Carraro perché ancora una volta ha voluto credere nel nostro Teatro e investire nella formazione dei giovani attori istituendo un importante riconoscimento” ha affermato Giampiero Beltotto, presidente della Fondazione TSV – Teatro Nazionale.

“Il raddoppio delle domande di ammissione registrato quest’anno per il nuovo triennio confermano l’Accademia Teatrale Carlo Goldoni (ACTG) come un punto riferimento nel panorama delle scuole teatrali in Italia – ha dichiarato Carlo Mangolini, direttore dell’ATCG – A fare la differenza rispetto all’offerta sul suolo nazionale sono sicuramente l’alto tasso di ricaduta occupazionale che garantiamo, il 75% dei diplomati lavora nelle produzioni dello Stabile Veneto nei tre anni successivi al conseguimento del titolo , l’opportunità di studiare in due sedi prestigiose come il Teatro Verdi di Padova per il terzo anno e da quest’anno anche il Teatro Goldoni di Venezia per il biennio, ma soprattutto gli scambi formativi che abbiamo attivato in Europa”.

Tra le attività di carattere internazionale l’ATCG partecipa già al Programma Erasmus+ . Quest’anno il progetto Still Connected Theatre Education via Digital Skills, orientato allo sviluppo di competenze digitali legate alla produzione in ambito teatrale, si svolgerà presso la Academy of Theatre and Digitality di Dortmund in Germania, aprendo queste opportunità anche ad alcuni giovani già diplomati. Il TSV-Teatro Nazionale è intenzionato, inoltre, a sviluppare un Network di Accademie Teatrali Europee legate ai Teatri Nazionali. In questo contesto ha già ospitato nel 2024, e rinnoverà anche nel 2025, la residenza di una regista greca tramite un programma di internazionalizzazione degli artisti sostenuto dal Teatro Nazionale Greco di Atene. Inoltre, il TSV sta collaborando con l’Accademia del Teatro Nazionale di Bretagna, nell’ottica di fornire a ex allievi e allieve nuove opportunità formative all’estero, ma anche per creare percorsi didattici congiunti e scambi di buone pratiche.