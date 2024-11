Sostenibilità e preservazione dell’ambiente: il progetto SEA-BEYOND guarda al Teatro di Cittadinanza

Nell’ambito di SEA BEYOND, il progetto di sensibilizzazione alla sostenibilità e alla preservazione dell’oceano il Gruppo Prada e UNESCO-COI, con il sostegno della Città di Venezia, annunciano il lancio del terzo ciclo dell’Asilo della Laguna . Si tratta di lezioni all’aperto dedicate all’educazione all’oceano, che si svolgeranno da novembre 2024 a maggio 2025, invitando i bambini di Venezia a entrare in contatto con l’unicità dell’ecosistema della Laguna. Attraverso questo programma,che coniuga salvaguardia dell’ambiente e potere trasformativo dell’arte performativa, i bambini si cimenteranno in una serie di esperienze pratiche che li porteranno a scoprire la biodiversità della laguna e approfondire il legame con il mare, promuovendo una nuova generazione di “ambasciatori dell’oceano” attraverso l’outdoor education.

Sulla base del successo degli ultimi due anni, questo nuovo ciclo coinvolge una scuola veneziana, la Scuola dell’Infanzia Sant’Elena, per un totale di 64 studenti, ed è stato esteso per poter garantire uscite più frequenti in diverse isole della laguna veneziana, tra cui Vignole, Sant’Erasmo e Lido.Novità di questo terzo ciclo è l’integrazione del workshop “Oceano delle Meraviglie” con un’esperienza teatrale collaborativa condotta dal regista veneziano Mattia Berto nell’ambito del suo Teatro di Cittadinanza. Berto condurrà tre laboratori che trasformeranno le osservazioni dei più piccoli sulla laguna in espressioni creative, usando i loro corpi e le loro voci per incarnare la vita marina e raccontare le storie dell’oceano. I bambini e i loro genitori lavoreranno a fianco di esperti performer del Teatro di Cittadinanza, iniziando con esercizi di consolidamento del gruppo presso l’ufficio UNESCO di Venezia e proseguendo con un secondo laboratorio in laguna. Il laboratorio finale al Lido di Venezia culminerà in una performance pubblica, invitando la comunità più ampia ad assistere al viaggio di trasformazione dei bambini “Il nostro teatro è uno strumento per costruire consapevolezza e promuovere una responsabilità condivisa verso il nostro pianeta.- dichiara il regista- Trasformandosi in creature marine e meraviglie oceaniche, i bambini ne usciranno più consapevoli, attivi e responsabili”.