Anteprima italiana al Teatro Antico di Taormina di “Indiana Jones and the Dial of Destiny” (Indiana Jones e il quadrante del destino) che sarà nelle sale di tutto il paese da mercoledì 28 giugno distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Nell’ambito della 69/ma edizione del Taormina Film Fest l’81enne Harrison Ford è intervenuto alla presentazione del quinto capitolo della serie, diretto da James Mangold .

<< Interpreto un eroe e non un archeologo alla sua ultima avventura – dice l’attore, tornato nuovamente dopo 15 anni a vestire i panni di Indiana Jones – Sono davvero eroiche le persone comuni che si comportano in modo straordinario, senza alcuna contropartita, in una particolare circostanza>>.

Parte del film è stato girato in Sicilia. Insieme ad Harrison Ford all’incontro stampa c’era Phoebe Waller Bridge, interprete di Helena, la nuova compagna di avventure di Indiana Jones in questo film, e il supercattivo Mads Mikkelsen. Steven Spielberg e George Lucas sono i produttori esecutivi.