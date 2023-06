“In The Fire”. Amber Heard tra Psichiatria, Fede & Maligno

Taormina(gmc). Thriller sovrannaturale nella afosa nottata di Sabato al Teatro Antico, con una Amber Heard in gran spolvero, che in Première planetaria presenta il suo personaggio ne “In the Fire”.

Scritto e diretto da Conor Alyn questa pellicola offre un cast di tutto rispetto: oltre alla ex signora Depp, Eduardo Noriega, Luca Calvani e Lorenzo McGovern Zaini. Prodotto da ILBE, questo progetto prova a sondare le intimità e la coscienza di una psichiatra nella difficile Colombia del 1800, in cui Fede, Superstizione, Scienza, tradizioni, e ostilità verso le donne impegnate in particolari professioni, tracciano un percorso che metterà a nudo forti emozioni umane che spesso sono date per scontate, ma che in realtà non lo sono.

Questa opera vorrebbe segnare l’inizio di una nuova vita dell’attrice, che vuole dedicare interamente alla carriera cinematografica, benché abbia nel carnet già una trentina di titoli.

Nella programmazione serale del prezioso Teatro Taorminese, Gianmarco Tognazzi con Ilenia Pastorelli, Stefano Pesce, Francesco Pannofino, Ornella Muti, Claudia Gerini, danno vita a lo sposo indeciso che non poteva (o forse non voleva) più, uscire dal bagno, di Giorgio Amato.