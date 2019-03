Carol Danvers è una supereroina dell’universo Marvel dal 1968, ma ha assunto il nome di Captain Marvel solo nel 2012; prima di allora, era conosciuta con vari nomi: la signora Marvel, Binary e Warbird, o semplicemente Carol Danvers, poiché ricominciava e rimontava sotto il disegno di diverso autori. A complicare le cose c’era il fatto che c’erano più altri eroi che usavano l’identità di Capitan Marvel, cosa che invece non capita nel mondo Disney Marvel al cinema, dove di Capitan Marvel ce n’è una sola e ha il volto di Brie Larson.



Ambientato negli anni ‘90 (e chi era già nato si crogiolerà in una nostalgia esaltante: questo è il primo film dell’Universo Cinematografico Marvel a essere ambientato in quest’epoca pre-Avengers, con i telefoni a gettoni, i negozi di videonoleggio, i cercapersona, gli internet cafè e i computer che impiegavano i loro minuti a caricare; e fumettisticamente parlando lo SHIELD è solo una task force in erba e gli Avengers sono un qualcosa di non ancora definito, vago nella mente Nick Fury, interpretato da Samuel L. Jackson, digitalmente ringiovanito), Captain Marvel mette da parte lo schema tradizionale delle origin story e presenta al pubblico Carol Danvers già in possesso dei propri superpoteri.

Dopo “aver abbandonato” la propria vita sulla Terra, Carol si unisce alla Starforce, il reparto d’elite intergalattico dei Kree, guidato dall’enigmatico comandante Yon-Rogg. Ma una volta terminato l’addestramento ed essere divenuta un importante membro della Starforce, si ritrova nuovamente sulla Terra con nuove domande sul proprio passato.

Qui, attira presto l’attenzione di Nick Fury e i due dovranno lavorare insieme per sconfiggere un nemico formidabile, gli Skrull — i famigerati cattivi Marvel resi ancora più pericolosi dalle loro abilità di mutaforma— e il loro leader Talos, che sta guidando l’invasione della Terra.