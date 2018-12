La stagione concertistica dell’Associazione “Musica con le Ali” prosegue giovedì 20 dicembre, alle ore 18.00 presso le Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia, con un programma dedicato al quartetto romantico che vede protagonista il Quartetto Werther. Fondato a Roma nel 2016 e formato da Misia Iannoni Sebastianini (violino), Martina Santarone (viola), Simone Chiominto (violoncello) e Antonino Fiumara (pianoforte), il Quartetto Werther si esibisce ora a Venezia in un concerto che prevede il Quartetto per pianoforte e archi in do minore op. 15 di Gabriel Fauré e il Quartetto per pianoforte e archi in mi bemolle maggiore op. 47 di Robert Schumann.

La formula proposta dall’Associazione “Musica con le Ali” è tesa a offrire un’importante opportunità di crescita professionale per i giovani musicisti presentati che, per l’occasione, condividono il palco con professionisti riconosciuti e di chiara fama internazionale. Nel far ciò, sono previste significative riduzioni nel prezzo dei biglietti per studenti e cittadinanza.