Divertente e irriverente, sorprendente e coinvolgente lo spettacolo di Silvia Gribaudi andato in scena sabato 1 dicembre al Teatro Villa dei Leoni di Mira in occasione della rassegna “Mira, il teatro fa centro 2018/2019”. R.OSA è molto più che una performance, è l’espressione del corpo, della donna, dei pregiudizi della società che possono essere sfatati con brillante ironia. La coreografa Silvia Gribaudi è arrivata come finalista al Premio Ubu 2017, l’attrice Claudia Marsicano ha vinto il premio UBU 2017 come miglior performer under 35 e R.OSA è stato eletto miglior spettacolo di danza 2017 e finalista del premio Rete Critica 2017. L’ispirazione deriva dalle immagini di Botero, dagli anni ’80 e Jane Fonda: 10 esercizi di virtuosismo, dal canto al ballo, dalla parola al movimento in cui la protagonista è una “one woman show” che cattura lo sguardo e l’attenzione del pubblico dal primo all’ultimo minuto. Non si è solo spettatori, ma anche attori: tutti sono infatti chiamati a essere interpreti volontari o involontari dell’azione artistica in scena.

“R.OSA fa pensare a come guardiamo e a cosa ci aspettiamo dagli altri sulla base dei nostri giudizi. Lo spettacolo mette al centro una sfida, quella di superare continuamente il proprio limite. Con R.OSA è in atto una rivoluzione del corpo, che si ribella alla gravità e mostra la sua lievità”.

Claudia Marsicano, con la sapiente direzione di Silvia Gribaudi, ha saputo rivoluzionare la sua ingombrante fisicità, rendendola soave, leggera, libera di realizzare ogni desiderio e combattere ogni sfida, sfilandosi di dosso non solo gli abiti, ma anche le paure, i preconcetti e le pesantezze.

Più di cinque minuti ininterrotti di applausi e, sui volti di ogni ascoltatore, dai ragazzi agli anziani, un’espressione di felicità e serenità: uno spettacolo che ricorda la bellezza di credere nei sogni e di renderli reali, nonostante le difficoltà e i giudizi altrui.

Il prossimo appuntamento è previsto per venerdì 11 gennaio con LA DIVINA di e con Alessandro Follin alle ore 21 al teatro Villa dei Leoni di Mira.

