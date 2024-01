Ne/oN, il nuovo marchio editoriale delle Edizioni E/O

Nasce oggi Ne/oN Libri, il nuovo imprint delle Edizioni E/O dedicato alla narrativa fantastica e di genere. Il marchio sarà diretto da Marco Rana e Chiara Reali. Primi titoli in arrivo a settembre 2024. Per seguire l’imprint su Instagram: https://www.instagram.com/neonlibri/.

L’imprint

Negli ultimi cinque anni, i segmenti editoriali legati alla speculative fiction e alla narrativa di genere, dopo una lunga stagione di emarginazione commerciale e culturale, sono entrati a pieno titolo (e finalmente) nel mainstream editoriale italiano.



In questo contesto, Ne/oN Libri si propone di celebrare il valore intrinseco della narrativa di genere, promuovendo una visione d’insieme fondata sui nessi profondi che esistono tra tipologie di libri tradizionalmente intesi come distanti tra loro, o addirittura antitetici, e che invece sono saldamente accomunati dai comportamenti di selezione, acquisto e lettura dei lettori, un pubblico che si sta completamente rinnovando, e che fa della lettura un’esperienza totale e condivisa.

Ne/oN Libri è un imprint di Edizioni e/o: come la sua casa madre è orgogliosamente indipendente, spazia fra i generi e le idee, per offrire ai suoi lettori qualcosa di unico. Ne/oN Libri si occuperà di portare in libreria testi in traduzione esplorando i vari ambiti della narrativa fantastica: Fantasy – sia classico che contemporaneo –, Light Novel, Romance, Romantasy, Fantascienza e Horror, con proposte anche di Queer Fiction, Historical Fiction e Literary Fiction, alternando novità e riproposte.

Pensando al lettore, Ne/on Libri farà libri da leggere, da toccare, da sfogliare, da rigirarsi tra le mani, da portare nello zaino o nella borsa, da riempire di post-it o di segni a matita. Perché Ne/oN Libri ama i libri, ma soprattutto ama chi i libri li legge.

“Sono da subito rimasta incantata dalla competenza, dalla passione e dalla visione di Marco Rana e Chiara Reali, nonché dalle loro straordinarie abilità di ascolto e di comunicazione, difficili da trovare in egual misura in una stessa figura. Ne/oN Libri è, ne sono convinta, un progetto capace di parlarsi con il progetto di Edizioni e/o e di tenere insieme una comunità affettiva di lettori. E ora al lavoro sui lanci di settembre, che aspettiamo con trepidazione”.

Eva Ferri, Edizioni e/o

“Per questo progetto editoriale non avremmo potuto desiderare una casa migliore, né più adatta, né più accogliente di Edizioni e/o, con la sua incessante curiosità verso il nuovo e un prestigioso profilo internazionale. Codificata nel DNA di Edizioni e/o è la pulsione ad aprire nuove strade, costruire ponti, mettere in contatto comunità di lettori: Ne/oN Libri si propone di fare proprio queste cose antiche, talora in modi nuovi”.

Marco Rana, Ne/oN Libri

“Dedicheremo grande cura ai temi dell’inclusione e della rappresentazione, non solo attraverso una proposta editoriale attenta e di ricerca, ma anche e soprattutto attraverso una speciale cura nel lavoro di traduzione, per costruire una sensibilità linguistica che sia allo stesso tempo comune a tutti i nostri libri e specifica nell’unicità delle singole opere”.

Chiara Reali, Ne/oN Libri



Quando usciranno i primi titoli Ne/oN Libri

I primi titoli di Ne/oN Libri saranno distribuiti a partire dal 4 settembre 2024, per un totale di undici uscite nel corso dell’anno e circa cinquanta nel 2025. Fra i primi titoli previsti: Fathomfolk di Eliza Chan nella traduzione di Laura Miccoli; Saltblood di Francesca De Tores nella traduzione di Chiara Puntil; Kōkun. La Dea dei profumi di Ueashi Nahoko nella traduzione di Luca Capponcelli; A Letter to the Luminous Deep di Sylvie Cathrall nella traduzione di Benedetta Gallo; Juniper & Thorn di Ava Reid nella traduzione di Giorgia Demuro.

Grafica e formato

In un mercato in cui la maggior parte delle proposte nel genere ha visto un fiorire di edizioni da collezione, Ne/oN Libri vuole tornare a fare libri da leggere, liberandosi di ogni orpello e proponendo un ritorno alle forme più essenziali dell’oggetto-libro. I titoli di Ne/oN Libri saranno pubblicati in brossura senza alette, con la copertina originale, semplici, essenziali, maneggevoli, accessibili ma curati in ogni minimo dettaglio.



Direzione editoriale

Marco Rana, nato a Torino nel 1969, sì è laureato in economia aziendale con Paola Dubini all’Università Bocconi e ha lavorato per Rizzoli – Corriere della Sera e per UTET Editori prima di approdare alla Giulio Einaudi editore dove ha lavorato dal 2000 al 2012 fino a ricoprire la carica di Direttore Marketing. Passato alla Mondadori Libri nel 2012, è stato Direttore Marketing dell’Editoria di Catalogo per poi dedicarsi al lavoro editoriale occupandosi di Oscar Vault, e delle collane Oscar Fantastica, Oscar Draghi, e Oscar Ink, all’interno degli Oscar Mondadori.



Chiara Reali, nata a Verbania nel 1978, è traduttrice e consulente editoriale. Si è laureata in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione all’Università di Pavia. Ha tradotto libri per Zona 42, Il Castoro, Not, Timeo e Oscar Mondadori. Per Zona 42 ha curato la collana 42 Nodi. Ha coordinato il progetto Le cose cambiano, rivolto agli adolescenti LGBTQIA+, ed è stata Head of Research and Communication per Diversity, l’associazione fondata da Francesca Vecchioni, contribuendo a organizzare le prime edizioni dei DMA (Diversity Media Awards). Ha collaborato alla comunicazione e allo sviluppo editoriale di Oscar Vault, occupandosi in particolare della narrativa queer e della selezione e formazione di traduttrici e traduttori.