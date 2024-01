“Coppa Segreti in Giallo & Belle Époque”, premio per la miglior sceneggiatura al CittadellaGeoFilmFestival

Il CittadellaGeoFilmFestival e la casa editrice PubMe affiancano un nuovo prestigioso riconoscimento, la “Coppa Segreti in Giallo & Belle Époque” per la miglior sceneggiatura italiana ai Premi Internazionali di Cinematografia “The Golden Earth” e “Targa Cinit – Cineforum Italiano” già previsti dal bando per i migliori film che partecipano alla 4a edizione della manifestazione. La volontà di istituire un nuovo specifico premio si concretizza grazie alla sinergia d’intenti tra la casa editrice PubMe, in particolare Rosa Caruso e Maria Grazia Porceddu direttrici della collana editoriale Segreti in Giallo & Belle Epoque e Rocco Cosentino, direttore artistico del CittadellaGeoFilmFestival. Ai fini dell’assegnazione del premio saranno, quindi, prese in considerazione solo le sceneggiature dei film di registi italiani in concorso, una quindicina in questa 4a edizione.

Accanto alla consegna della Coppa Segreti in Giallo & Belle Époque il vincitore avrà anche l’opportunità di stipulare con la casa editrice PubMe un contratto editoriale per l’adattamento e la pubblicazione di un romanzo tratto dalla sceneggiatura vincitrice. La scelta per questa edizione di prendere in esame solo produzioni italiane, è dovuta all’ esigenza di chiarire come possano trovare applicazione le normative vigenti relativamente ai diritti d’autore per i film di registi stranieri: per le prossime edizioni del GeOFF potranno essere prese in considerazione anche le produzioni straniere. La giuria, che avrà il compito di valutare le sceneggiature dei cortometraggi, sarà composta dalle direttrici della collana editoriale Rosa Caruso e Maria Grazia Porceddu e dalla Founder CEO della casa editrice PubMe, Daniela Cervellera.

“Devo certo ringraziare la casa editrice per aver deciso di rendere ancora più esclusivo il GeOFF – dichiara Rocco Cosentino, ideatore e direttore artistico della manifestazione – Proprio in considerazione dei temi trattati, che ricordo sono i Quattro Elementi, l’Ambiente, il Territorio, le Energie Rinnovabili, l’Alimentazione Sostenibile, e all’altissimo numero di professionisti che hanno deciso di iscrivere il proprio film, ritengo che offrire loro questa opportunità sia assolutamente innovativo”.