A Cagliari torna il Teatro di Cittadinanza con Mattia Berto, protagonista la danzatrice Aida Vainieri

Nuovo appuntamento del gemellaggio artistico e sociale tra Venezia e Cagliari promosso dal regista Mattia Berto e dal suo progetto Teatro di Cittadinanza, in collaborazione con la compagnia Lucido Sottile. Il Teatro di Cittadinanza, nato da un’idea di Mattia Berto, è un collettivo attivo da anni negli spazi pubblici e privati di Venezia, impegnato in performance site-specific che pongono al centro le persone, i luoghi e le storie urbane. Dopo una prima residenza all’Accademia Vega, il collettivo torna a Cagliari per una nuova tappa di lavoro partecipato, aperto a chiunque voglia partecipare. Attori, cittadini e performer rifletteranno insieme sui cambiamenti urbani e sulle prospettive future dei propri territori. Un’esperienza di teatro partecipato e inclusivo, in cui storie, corpi e generazioni si incontrano per dare vita a nuove narrazioni collettive. Ad arricchire questa nuova fase del progetto sarà la presenza speciale della danzatrice Aida Vainieri, storica interprete del Tanztheater di Pina Bausch, già protagonista del “Gran Ballo di Cittadinanza” andato in scena a Venezia in Piazza San Marco. Il laboratorio – intensivo e articolato in tre giorni – vedrà il coinvolgimento degli allievi dell’Accademia Vega e di un gruppo di cittadini cagliaritani. Insieme, accenderanno musica e movimento in spazi urbani, trasformandoli in luoghi poetici, vivi, capaci di far danzare una comunità intera. La performance finale si terrà il 14 settembre alle ore 21.00 in Piazza Giovanni XXIII, Cagliari.

