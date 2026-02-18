Da Mestre Stefano Accorsi in tourneé con “Nessuno. Le avventure di Ulisse” a Catania, Napoli, Roma e Fermo



Sino al 22 febbraio, dopo il successo di Giocando con Orlando e Decamerone. Vizi, virtù e passioni di Marco Baliani, e di Azul scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca, Stefano Accorsi con si replica una potente rilettura teatrale del mito omerico a cura di Finzi Pasca. Nessuno. Le avventure di Ulisse si intitola lo spettacolo che indaga la fragilità e la grandezza dell’eroe più umano dell’antichità. Non solo un viaggio tra sirene, ciclopi e dèi, ma una riflessione profonda sull’identità, il ritorno, la memoria.

Il palco diventa spazio dell’anima, dove mito e quotidianità si fondono tra poesia e stupore. Accorsi dà corpo a un Ulisse che è ognuno di noi: smarrito e resiliente, sognatore e ferito. Con immagini evocative e una drammaturgia originale, Nessuno è un’esperienza teatrale che commuove e incanta.

Un progetto ambizioso e delicato, dove il mito si fa umano e il teatro si fa emozione. Lo spettacolo non sarà un semplice adattamento scenico ma un vero e proprio viaggio nella psiche, nell’animo e nelle avventure del più umano tra gli eroi omerici. Venerdì 20 febbraio alle ore 18.00 Stefano Accorsi e Francesca Del Duca incontreranno il pubblico l Teatro Toniolo di Mestre

“Vengo da un teatro dove il corpo martella le parole forgiando immagini incoerenti simili a sogni. Per trovare questi punti di disequilibrio ci vogliono attori forti e delicati allo stesso tempo, abituati ad usare il corpo con l’elasticità e la potenza di un arco che scaglia immagini negli occhi degli spettatori. – spiega l’autore dell’adattamento e regista Daniele Finzi Pasca – Ritrovare Stefano mi fa tanto piacere, ci siamo capiti con facilità quando abbiamo costruito Azul ed ora affrontando Nessuno affineremo la nostra complicità.” Altre repliche per “Nessuno. Le avventure di Ulisse” al Teatro Ambra Jovinelli di Roma sino al 29 marzo e a Fermo ai primi di aprile.

Biglietti in vendita online, nei circuiti Vivaticket e in biglietteria del Teatro Toniolo durante gli orari di apertura. Lo spettacolo prosegue la sua tourneè in Italia. Dopo Mestre sarà al Teatro ABC di Catania dal 25 febbraio all'8 marzo, al Teatro Bellini di Napoli sino al 15 marzo.

