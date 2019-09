E’ Jojo Rabbit di Taika Waititi ad aggiudicarsi il People’s Choice al Toronto International Film Festival di quest’anno.

“Ringrazio il pubblico del Toronto International Film Festival per questo straordinario onore”, ha dichiarato Waititi. “Jojo Rabbit è una storia di tolleranza e comprensione ambientata in un tempo in cui mancavano entrambi, e spero che nel girare questo film possiamo ricordare a noi stessi che è ancora possibile connetterci anche nelle circostanze più caotiche, indipendentemente dall’età, religione, razza o genere. È stata un’esperienza incredibile girare questo film e sono felice che il mondo abbia avuto l’opportunità di vederlo per la prima volta al TIFF. ”

Quest’anno il pubblico è stato molto indeciso, Waititi ha vinto con pochi voti di scarto da Marriage Story di Noah Baumbach e Parasite di Bong Joon-ho.