Dopo essere fuggito dal laboratorio segreto in cui era tenuto prigioniero, un giovane Yeti fugge per le strade di Shanghai trovando rifugio sul tetto di un appartamento. Qui trova speranza e consolazione ammirando un cartellone pubblicitario che sponsorizza una vacanza sull’Everest. Nel suo rifugio incontra Yi, una ragazzina intraprendente, che proprio nel momento più difficile della sua crescita adolescenziale sta affrontando una perdita.



Yi e lo Yeti scoprono una passione condivisa per gli gnocchi della nonna di Yi – che lo Yeti consuma in quantità folli – e l’amore per la musica.

Per evitare che lo Yeti (ribattezzato Everest) venga catturato e riportato in laboratorio, Yi mette in piedi una squadra per aiutare il suo amico a trovare la libertà e ritrovare la sua famiglia sull’Himalaya.

Scritto da Jill Culton ( Monsters, Inc. ) e co-diretto da Culton e Todd Wilderman, Abominable ha lo stampo di quei grandi classici dell’avventura per famiglie.

Abominable è un film d’animazione molto semplice, ma dolce, pieno di umorismo, scene buffe e sorprendenti. Adatto soprattutto a un pubblico di bambini piccoli, di certo farà anche breccia anche nel cuore degli adulti con l’animo disposto a lasciarsi incantare.

Questo delizioso e affascinante film, la prima grande coproduzione tra DreamWorks e China Pearl Studio, racconta la storia di un viaggio, di amicizia, di speranza, ecologia e amore.