Il Teatro Stabile del Veneto porta in Russia uno spaccato del patrimonio culturale italiano e veneziano con Le Baruffe Chiozzotte di Carlo Goldoni, in scena dal 14 al 16 dicembre al Mossovet di Mosca.

Lo spettacolo corale prodotto dallo Stabile del Veneto e diretto da Paolo Valerio in lingua originale, si inserisce nell’ambito di un programma di scambio culturale nel quale il Teatro Stabile del Veneto conferma la propria vocazione internazionale, di recente rinfocolata grazie al grande successo di critica e di pubblico delle repliche del Giardino dei ciliegi diretto da Andrei Konchalovsky, andato in scena a Venezia un mese e mezzo fa nell’allestimento della compagnia Mossovet per l’inaugurazione della stagione del Teatro Goldoni. Sarà anche un’occasione per portare oltre i confini nazionali la grande tradizione culturale veneta sulle orme del fortunato allestimento di questo testo per la regia di Giorgio Sthreler che, con il Piccolo Teatro di Milano, mise in scena e portò in tournée all’estero Le baruffe chiozzotte per ben due volte a metà degli anni ‘60 e agli inizi degli anni ’90 del secolo scorso.

Le Baruffe Chiozzotte, messa in scena per la prima volta al Teatro San Luca di Venezia nel 1762 e ripresentata durante il successivo carnevale veneziano, è considerata come una delle opere più riuscite di Carlo Goldoni, scritta prima della sua sofferta partenza per Parigi.

Fulcro della narrazione sono le schermaglie amorose di un gruppo di pescatori di Chioggia e delle loro donne.

In una società in cui queste hanno l’unica urgenza di maritarsi ed evitare ai propri uomini la vita marinaresca, Goldoni scava a fondo nell’essenza più intima dell’essere umano, esternandone i sogni, i desideri ma anche le imperfezioni e i timori più reconditi. Elogiata anche da Goethe, che assistette ad una replica nel 1786, durante il suo viaggio in Italia, Le Baruffe Chiozzotte, varcherà ora i confini nazionali venendo proposta al pubblico di Mosca.

Ne sono interpreti in una distribuzione di attori e attrici tutti veneti: Luca Altavilla, Francesca Botti, Leonardo De Colle, Piergiorgio Fasolo, Stefania Felicioli, Riccardo Gamba, Margherita Mannino, Michela Martini, Valerio Mazzucato, Giancarlo Previati, Vincenzo Tosetto, Francesco Wolf. La consulenza storico-drammaturgica è di Piermario Vescovo, i movimenti di scena di Monica Codena, le scene di Antonio Panzuto, costumi di Stefano Nicolao.