“The Last Showgirl” di Gia Coppola

Sullo sfondo di una Las Vegas diurna e assolata, Pamela Anderson e Jamie Lee Curtis guidano un cast al femminile che ci porta dietro le quinte dello scintillante mondo della capitale americana del divertimento. Un viaggio attraverso le solitudini delle artiste che trasformano il palcoscenico nella loro famiglia e ragione di vita e una storia di tenacia e orgoglio di una donna che si trova a combattere contro i pregiudizi legati all’età.

Gia Coppola, figlia di Giancarlo Coppola (primogenito di Francis Ford, morto per un tragico incidente a soli 22 anni, prima della nascita di Gia) scommette su Pamela Anderson e vince la scommessa facendone la nuova star che rinuncia al trucco e si trasforma in Shelly, ovvero The Last showgirl, da trent’anni l’icona del più popolare spettacolo di Lss Vegas, Le Razzle Dazzle.

Ma trent’anni sono molti per uno spettacolo di piume e strass perfino per Las Vegas, e il direttore di palcoscenico Eddie, Dave Bautista, comunica a Shelley e alle sue più giovani colleghe che lo show è cancellato.

Se per le giovani showgirl un futuro sul palcoscenico può essere difficile, per Shelley, ormai vicina ai sessant’anni, è quasi impossibile. Lei che ha rinunciato a tutto, perfino al rapporto con la figlia Hannah, (Billie Lourd), per amore del palcoscenico e dello spettacolo, si trova ad essere svilita per la sua età durante un provino (lo sgradevole regista è l’attore Jason Schwartzman, cugino della regista).

Aiutata dalla sua amica Annette – una altrettanto straordinaria Jamie Lee Curtis – a sua volta ex ballerina diventata cameriera e con una pesante inclinazione per l’alcool e il gioco d’azzardo – Shelley deve, per la prima volta, decidere che cosa fare del suo futuro e della sua vita. Fino a oggi il suo mondo, la sua famiglia, erano il palcoscenico dove era una invulnerabile star. Nella vita quotidiana di una assolata e sonnolenta Las Vegas priva di folla e dipinta con colori saturi, che diventa anch’essa protagonista del film, Shelley deve cercare di riprendere il controllo della sua vita. Senza trucco, con un fisico ancora invidiabile e una voce acuta che ricorda a tratti quella di certe teen ager capricciose, la Anderson da’ a Shelley la giusta dose di candore, intelligenza e insicurezza.

Come già in Palo Alto (2013), The Last Showgirl, scritto da Kate Gersten, è un racconto di tante solitudini in contrasto con le luci e il glamour di Las Vegas. Le colleghe di Shelly sono giovani ragazze – Kiernan Shipka e Brenda Song – che vivono una vita senza affetti, lontane dalla famiglia e Shelly, che non ha un buon rapporto con la figlia Hannah, è quasi materna nei loro confronti.

Il premio Oscar® Jamie Lee Curtis dà alla ex showgirl Annette, diventata “bever-tainer”, ovvero cameriere che cantano o ballano durante i turni, un ritratto di una donna sola che si esprime attraverso una finta sicurezza – e una mirabile scena in cui la Curtis balla su un piccolo palco sulle note di “Total Eclipse of the Heart”, completamente ignorata dai passanti.

Eddie-Dave Bautista è in fondo un uomo solo e innamorato di Shelley, ma i due non sono riusciti a costruire un rapporto solido e duraturo, non hanno mai veramente parlato e espresso i propri sentimenti.

Gia Coppola esplora con uno sguardo sincero il mondo delle showgirl, soprattutto tutto quello che non si vede, nel backstage o nella vita quotidiana lontano dalle luci del palcoscenico: le incertezze e la precarietà, ma anche la solidarietà e la tenacia alla base di un legame affettivo che tiene legate queste donne come una famiglia.

Interessante colonna sonora con la canzone originale Beautiful That Way, cantata dalla superstar del pop Miley Cyrus.

Titolo originale: The Last Showgirl

Regia: Gia Coppola

Sceneggiatura: Kate Gersten

Interpreti: Pamela Anderson, Jamie Lee Curtis, Dave Bautista, Kiernan Shipka, Brenda Song, Billie Lourd

Durata: 89’

Distribuzione: Be Water Film in collaborazione con Medusa Film

Uscita Italia (Cinema) 3 aprile 2025