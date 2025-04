“Il Quadro Rubato (Le Tableau Volé)” di Pascal Bonitzer a Maggio nei Cinema

Dopo la calorosa accoglienza al Bif&st – Bari International Film, Il Quadro Rubato di Pascal Bonitzer, arriva nelle sale italiane distribuito da Satine Film.



André Masson, banditore presso la rinomata casa d’aste Scottie’s, riceve una misteriosa lettera: un presunto dipinto di Egon Schiele è stato ritrovato a Mulhouse, nella casa di un giovane operaio. Inizialmente scettico, André decide comunque di recarsi sul posto. Quella che sembrava un’illusione si rivela una scoperta straordinaria: un’opera autentica, creduta scomparsa dal 1939, tra quelle trafugate dai nazisti.

Il ritrovamento potrebbe rappresentare l’apice della sua carriera, ma presto emergono dubbi, pressioni e pericoli legati alla provenienza del quadro. Con l’aiuto della collega ed ex moglie Bertina e della stravagante stagista Aurore, André si troverà a lottare non solo per restituire all’opera il valore che merita, ma anche per dare un nuovo senso alla propria esistenza.

Ispirato a una storia vera, il film conduce il pubblico all’interno di un mondo tanto affascinante quanto poco conosciuto: quello delle case d’asta e del mercato internazionale delle opere d’arte.

Al centro della vicenda c’è il sorprendente ritrovamento de “I girasoli” di Egon Schiele disperso nel 1939 nel caos delle spoliazioni naziste e delle distruzioni della cosiddetta “arte degenerata”e riscoperto miracolosamente anni dopo a Mulhouse, nella provincia francese, a casa di un giovane operaio.

Grazie anche a un cast di grande talento, tra cui i magistrali Alex Lutz, Léa Drucker e Arcadi Radeff, che contribuiscono a conferire autenticità a una narrazione arricchita da dialoghi taglienti da commedia brillante dal tono incalzante e misterioso, Pascal Bonitzer riesce a calibrare con maestria leggerezza e gravità, alternando suspence e humour a momenti drammatici di tragiche rivelazioni storiche e di intima introspezione psicologica.



Al cinema dall’8 Maggio