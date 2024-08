“Touch” di Baltasar Kormákur

Diretto dal regista islandese Balthasar Kormákur (Everest, Adrift), Touch è una toccante storia d’amore che attraversa anni e continenti in un emozionante viaggio ambientato all’insorgere della pandemia del 2020.

Basato sul best seller Sotto la pioggia gentile, pubblicato da Einaudi Stile Libero, dello scrittore islandese Olafur Olafsson – anche coautore della sceneggiatura con il regista – Touch trasporta lo spettatore dall’Islanda a Londra e in Giappone e alterna la narrazione tra gli anni Sessanta e il presente.

Kristofer (Egill Ólafsson) è un vedovo settantenne proprietario di un piccolo ristorante a Reykjavik, Islanda, con qualche incipiente problema di memoria e una possibile diagnosi di Alzheimer. In attesa dei risultati degli esami clinici, il medico gli consiglia di approfittare di questo tempo per “occuparsi di questioni in sospeso”.

Credit: Lilja Jonsdottir / © 2024 FOCUS FEATURES LLC

“La” questione in sospeso di Kristofer risale a 50 anni prima, ed è legata alla sua storia d’amore con la giovane Miko (Kôki), la figlia del proprietario del Ristorante giapponese Nippon di Londra, in cui il giovane Kristofer (interpretato da Palmi Kormákur, figlio del regista, davvero convincente in questo ruolo) ha lavorato mentre studiava economia. E’ il 1968, Londra e in fermento, ci sono i Beatles, John Lennon e Yoko Ono fanno performance pacifiste, ma il proprietario del Nippon, Takahashi-san (Masahiro Motoki) è fedele alla tradizione nipponica nonchè padre molto severo.

Non solo: Kristofer non sa che Miko e Takahashi sono Hibakushas, ovvero sopravvissuti alla bomba di Hiroshima. Conoscitore della cultura giapponese per ragioni professionali (è stato tra i fondatori di Sony Computer Entertainment e responsabile del successo della PlayStation in Europa e Stati Uniti) Olafsson scoprì durante i suoi frequenti viaggi in Giappone i pregiudizi nei confronti di questi sopravvissuti.

Quando la relazione tra Miko e Kristofer sta per diventare qualcosa di più serio e profondo, Miko e il padre Takahashi-san all’improvviso scompaiono senza una parola. Cinquant’anni dopo Kristofer decide di tornare a Londra per cercare Miko e sapere cosa accadde, ma siamo agli inizi della pandemia, il suo albergo è prossimo al lockdown, i voli sempre meno frequenti. Arrivato nel locale che mezzo secolo prima era il Nippon, scopre che è diventato uno studio per tatuaggi e decide di farsi tatuare la parola “coraggio” in caratteri giapponesi. E Touch celebra infatti il coraggio: quello della giovane Miko e quello di Kristofer, determinato a conoscere la verità sulla sparizione di Miko, di cui è stato, in fondo, innamorato tutta la vita. Un coraggio che gli fa abbandonare la sicurezza della sua casa in Islanda per volare fino a Londra e poi in Giappone, dove mai avrebbe immaginato di andare, dove ritrova Miko (da anziana interpretata da Yôko Narahashi) e scopre cosa è avvenuto cinque decadi prima e soprattutto perché Miko era scomparsa.

Credit: Baltasar Breki Samper / © 2024 FOCUS FEATURES LLC

Una scoperta che farà riavvicinare i due ormai anziani che si incamminano per le vie di Hiroshima come una coppia che abbia sempre vissuto insieme.

Oltre a un cast bene assortito – su cui spiccano il figlio del regista e la giovane modella e cantautrice Kôki, Touch cattura lo spettatore anche grazie alla bella fotografia di Bergsteinn Björgúlfsson,che raffredda i colori del presente usando toni più caldi per il passato, e a una colonna sonora che mescola John Lennon a Donizetti. La sceneggiatura è ben equilibrata tra la complessità dell’amore, la solidità dei legami che può andare oltre il tempo e la distanza, e le possibili sliding doors, dosando abilmente emozioni universali e qualche sorriso con uno sguardo gentile ed educato.

Titolo originale: Touch (Islandese Snerting)

Regia: Baltasar Kormákur

Sceneggiatura: Olafur Olafsson, Baltasar Kormákur

Interpreti: Egill Olafsson, Palmir Kormákur, Kôki

Durata: 121 minuti

Nazione: Islanda, USA, UK

Distribuzione: Universal Pictures

Uscita Italia: 29 agosto 2024