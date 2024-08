A BE POPULAR arrivano Andromaca e Amore e Psiche, nel segno di un’inedita comicità

I miti di Andromaca e Amore e Psiche, in una nuova e moderna veste, diventano le due esilaranti commedie in programma a BE POPULAR, il festival di Teatro Popolare organizzato da Stivalaccio Teatro a Vicenza, nei più bei cortili della città veneta fino all’1 settembre.

La novella di Amore e Psiche di Apuleio racconta di un sentimento travagliato e ostacolato dalla diversa natura dei due amati: Amore è un Dio mentre Psiche è una mortale. Daria Paoletta riscrive il mito grazie alla forza di un linguaggio vocale e corporeo, che dando vita ad una scena nuda crea ambientazioni e suggestioni, per condurre il pubblico in un mondo immaginifico e ritrovare se stessi. In programma a Palazzo Da Schio alle ore 19:15.

I Sacchi di Sabbia in “Andromaca”

I Sacchi di sabbia, con Massimiliano Civica, firmano una surreale versione di Andromaca di Euripide, in scena a palazzo Thiene alle 21:15. Approfittando dell’assenza da casa di Neottolemo, tra i membri della sua famiglia si accende una lite furibonda: la giovane moglie Ermione è gelosa della schiava Andromaca, da cui il protagonista ha avuto un figlio, e vuole ad ogni costo uccidere lei e il bambino. Il padre Menelao è deciso ad aiutare la figlia nel suo progetto di vendetta, così come Peleo – padre di Achille e nonno di Neottolemo – è deciso a fermarla. Andromaca trova rifugio presso l’altare di Tetide, e lì, aggrappata alla statua della Dea, prende tempo in attesa del ritorno del padrone.

La giornata del 30 agosto si apre con l’ultimo appuntamento della rassegna letteraria BE BOOK, alle 18:15 a Palazzo Thiene. Ferdinando Marchiori presenta il volume La riconoscenza; modera l’incontro il giornalista Leonardo Mello, ingresso libero.

INFO E PRENOTAZIONI

Cell +39 371 1984391 | biglietteria@stivalaccioteatro.it | www.stivalaccioteatro.it