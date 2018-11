Quando hai un marito truffatore che muore improvvisamente, hai poco tempo per crogiolarti nel lutto; soprattutto quando alla porta bussano pericolosi criminali che pretendono indietro i due milioni di dollari rubati dal defunto.

E Veronica Rawlins (Viola Davis) non ha la minima idea di come restituire i soldi rubati, e persi, dal marito Harry (Liam Neeson). E’ stata rappresentate degli insegnanti nel sindaco, non sa niente di armi, esplosivi e mappe catastali. La cospicua somma è stata rubata a Jamal Manning (Brian Tyree Henry), uomo senza scrupoli in corsa per la carica di consigliere del suo quartiere a Chicago. Sta di fatto che Veronica non riesce a credere a tutto quello che le sta capitando. Ha perso il marito, rischia di perdere la bellissima casa.

Quando trova il taccuino di Harry, scopre che l’uomo aveva messo a punto, nero su bianco, il piano per un’altra milionaria rapina. Da sola Veronica, priva di esperienze di questo tipo, non può farcela. Raduna allora le moglie dei complici di Harry, per portare a termine il colpo da 5 milioni di dollari; due li restituirà ai suoi ricattatori, il resto se lo divideranno tra loro, le tre vedove.



Alice (Elizabath Debicki) e Linda (Michelle Rodriguez) accettano perché sono più disperate che scettiche; perché il piano vada in porto e nessuna di loro si faccia male, arruolano una sportivissima parrucchiera, come autista, Belle (Cynthia Erivo).

Dimenticatevi Ocean 8.

Dopo 12 anni schiavo, Steve McQueen si ispira all’omonima miniserie britannica degli anni ’80, poliziesco sulle mogli vedove dei gangster, e si avvale, per la sceneggiatura, dell’autrice di quella serie tv, Lynda La Plante, e della scrittrice Gillian Flynn, nota per il suo best seller L’Amore Bugiardo. Il risultato è un ritratto di donne, provocatorio, elegante e imprevedibile, tanto femminile quanto muscoloso.

Con un montaggio a orologeria di flashback, un incrocio di sviluppi che mai complica la narrazione e un cast guidato da una tesa, spaventata e furiosa Viola Davis, Widows – Eredità Criminale è un thriller sulla criminalità urbana dall’articolazione fredda e abbagliante. Da non perdere!