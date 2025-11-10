Ad Acilia (Roma) arriva il Teatro di Cittadinanza di Mattia Berto

Il Teatro di Cittadinanza di Mattia Berto, una esperienza unica di Teatro di Comunità , farà tappa anche nel Lazio, all’interno della programmazione del FRAGILE FESTIVAL. Dal 12 al 15 novembre il regista veneziano sarà a Piazza Capelvenere, Acilia, per un laboratorio teatrale che promuove la rigenerazione della città e della comunità.

Il laboratorio, guidato da Mattia Berto, è aperto a tutti i cittadini dai 18 anni in su, senza richiedere esperienza teatrale. I partecipanti saranno coinvolti in un processo creativo che li porterà a esplorare le proprie storie autobiografiche e a creare una performance finale che sarà presentata il 15 novembre 2025 alle 21 in Piazza Capelvenere.

Mattia Berto ha già lasciato il segno a Roma nel 2019 con la regia di Afterplay di Brian Friel tradotto in Italia da Monica Capuani, andata in scena al Palladium con interpreti Sara Lazzaro e Alex Cendron. Lo spettacolo ha confermato la capacità di Berto di creare opere teatrali innovative e coinvolgenti.

La scelta di Ostia come location per questo evento non è casuale. La città, che fu teatro dell’assassinio di Pier Paolo Pasolini, è un luogo simbolo della lotta per la giustizia sociale e della ricerca di una società più equa e solidale. Il lavoro di Mattia Berto e del Teatro di Cittadinanza si inserisce in questo contesto come un omaggio alla memoria del grande poeta e regista italiano, e come un tentativo di continuare la sua opera di denuncia e di cambiamento.

“Il teatro è un mezzo per dare voce a chi non ce l’ha”, afferma Mattia Berto. “Crediamo che l’arte possa essere un potente strumento di cambiamento e di crescita, e che il teatro possa essere un luogo di incontro e di condivisione tra le persone”.Iscrizione: gratuita, inviando una mail a info@fragilefestival.com oppure telefonando al 3381656465