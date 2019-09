“Jeedar El Sot” di Ahmad Ghossein vince il Gran Premio della Settimana Internazionale della Critica di Venezia 2019

Gran Premio Settimana Internazionale della Critica – SIAE

Jeedar El Sot / All This Victory di Ahmad Ghossein (Libano, Francia, Qatar)

Sono stati inoltre assegnati:

Premio del Pubblico – Comune di Taranto

Jeedar El Sot / All This Victory di Ahmad Ghossein (Libano, Francia, Qatar)

Premio Circolo del Cinema di Verona

Sayidat Al Bahr / Scales di Shahad Ameen (Emirati Arabi Uniti, Iraq, Arabia Saudita)

Premio Mario Serandrei – Hotel Saturnia & International per il Miglior Contributo Tecnico

Jeedar El Sot / All This Victory di Ahmad Ghossein (Libano, Francia, Qatar)

Inoltre, una giuria composta dai redattori della rivista cinematografica francese La Septième Obsession, guidati da Thomas Aïdan, ha assegnato i seguenti premi ai cortometraggi in concorso alla quarta edizione di SIC@SIC (Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica):

Premio al Miglior Cortometraggio

Veronica non sa fumare di Chiara Marotta (Italia)

Premio alla Migliore Regia

Il nostro tempo di Veronica Spedicati (Italia)

Premio al Miglior Contributo Tecnico

Los oceanos son los verdaderos continentes di Tommaso Santambrogio (Italia)

Domani sabato 8 settembre, ore 14, in Sala Perla si terranno le proiezioni per pubblico e accreditati del cortometraggio vincitore Veronica non sa fumare e Jeedar El Sot / All This Victory di Ahmad Ghossein film vincitore del Gran Premio Settimana Internazionale della Critica-Siae, del Premio del Pubblico-Comune di Taranto e del Premio Mario Serandrei-Hotel Saturnia per Miglior Contributo Tecnico.