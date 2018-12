‘Sherazade. La mia vita appesa a una storia’ di Mattia Berto all’Hotel Luna Baglioni di Venezia

Venezia è il vecchio re Shahriyar, stanco, tradito e messo alla prova dalle continue scosse che ne minano le fondamenta, le storie dei veneziani sono come i racconti di Sherazade: l’unica via di salvezza. Sherazade. La mia vita appesa ad una storia è il titolo del nuovo laboratorio di teatro di cittadinanza condotto dal regista Mattia Berto per il Teatro Stabile del Veneto che sabato 15 dicembre (alle ore 19.00 e alle 0re 20.00) approda con i suoi partecipanti all’Hotel Luna Baglioni per la prima Notte in hotel.

Sulla scorta del successo dello scorso anno, per tutta la stagione il laboratorio coinvolgerà 34 veneziani di tutte le età, dai giovanissimi fino agli over70, in una riflessione sulla città e le sue criticità. Nell’ottica di continuare un lavoro di sperimentazione di performance urbana, infatti, il laboratorio esce dalle sale del Teatro Goldoni per animare alberghi, hotel e luoghi di passaggio e portarvi con le sue incursioni urbane-Notti il racconto della vita quotidiana della città.

La performance realizzata al Luna Baglioni con la collaborazione dell’associazione Piazza San Marco è la prima tappa di un progetto che, a partire dall’archetipo della raccolta Le mille e una notte, invita i partecipanti a riflettere sulla città attraverso le lenti del teatro. Il prossimo appuntamento si terrà il 23 febbraio 2019. L’evento conclusivo, invece, sarà lo spettacolo-evento intitolato L’ultima notte e si svolgerà a maggio presso il Teatro Goldoni.

Note di regia

Ci siamo trasformati in Sherazade, la giovane coraggiosa e brillante moglie, e ci siamo impegnati a sviluppare uno sguardo contemporaneo per raccontare le nostre storie a un sultano-bambino, un bambino senza età, severo come solo i bambini sanno essere, di una severità volubile, capricciosa e allo stesso tempo infinitamente onesta e leale.

Il Sultano per noi è il futuro, non un futuro astratto, ma il futuro della nostra città, un futuro da modellare attraverso l’infinito potere del narrare e del realizzare storie, sperando così di… salvarci la vita? o forse semplicemente per sentirci più vicini dentro la città.

Mattia Berto

Sabato 15 dicembre 2018

ore 19.00 e ore 20.00

Hotel Luna Baglioni

L’ultima storia

La città è il sultano bambino

1^ notte in Hotel

regia Mattia Berto

costumi Ildo Bonato

con i partecipanti al laboratorio: Sherazade. La mia vita appesa ad una storia organizzato dal Teatro Stabile del Veneto

foto Giorgia Chinellato

Ingresso libero su prenotazione

laboratori.teatrogoldoni@teatrostabileveneto.it