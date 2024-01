A Mestre Murmuration per la prima Biennale Danza d’inverno

Murmuration, della compagnia canadese Le Patin Libre, diretta da Alexandre Hamel, è lo spettacolo su ghiaccio presentato dalla Biennale Danza dall’1 all’11 febbraio al Pattinodromo Arcobaleno del Parco Albanese di Mestre come anticipazione speciale della prossima edizione del Festival Internazionale (18 luglio > 3 agosto ). Un’apertura insolita ed eccezionale con la compagnia canadese che ha reinventato lo spettacolo su ghiaccio aprendolo alla danza contemporanea, che approda così in palazzetti dello sport e piste di pattinaggio. Lo spettacolo viene proposto nell’ambito della programmazione che la Biennale di Venezia dedica al Carnevale.

<<Siamo entusiasti di presentare il magico Le Patin Libre in una breve Biennale Danza invernale 2024. Questa straordinaria compagnia di performance art è rinomata per la sua coreografia ad alta velocità (incredibilmente veloce perché è sul ghiaccio) ed eseguirà il suo ipnotico nuovo spettacolo Murmuration su una pista di pattinaggio appositamente adattata. – dichiara Wayne McGregor, direttore della Biennale Danza –Allo stesso tempo, la compagnia curerà uno straordinario programma di lezioni di pattinaggio creativo, esperienze e feste per condividere l’emozione di ballare sul ghiaccio con il pubblico e rendere accessibile questa incredibile forma d’arte ai più>>

Lo spettacolo si rifà a uno degli eventi più spettacolari della natura: le coreografie aeree degli storni, quando si riuniscono in nugoli prima delle migrazioni verso Sud. Murmuration è il termine per indicare il rumore, simile a un fitto mormorio, che il frullo delle ali degli uccelli produce.

Uno spettacolo che i 15 straordinari danzatori di Le Patin Libre fanno rivivere sulla scena componendo movimenti in perfetto sincrono , come se prendessero letteralmente il volo scivolando sul ghiaccio a velocità supersonica.

In scena con Alexander Hamel, i cofondatori e co-coreografi della compagnia Pascale Jodoin e Samory Ba, cui si aggiunge il nuovo solista David Billiau. A curare la particolare colonna sonora Jasmin Boivin, in collaborazione con Philippe Le Bon. In linea con i programmi educational messi a punto dal settore promozione della Biennale di Venezia per il Carnevale, Le Patin Libre attorno allo spettacolo Murmuration propone un fitto programma aperto a tutti che prevede oltre allo spettacolo (ingresso 8,00 €, 5,00€ ridotto) anche pattinaggio per famiglie ( due pomeriggi animati da artisti di Le Patin Libre nelle domeniche 4 e 11 febbraio), pattinaggio pubblico(dal 3 all’11 febbraio,) e quattro workshop dedicati alle Scuole di pattinaggio.