Renata Innocenti (Angela Finocchiaro) fa politica da quando ha 20 anni, ne sono passati più del doppio, ex insegnante ora è candidata per la democrazia e il progresso come parlamentare con il sogno nel cassetto di una sedia da Ministra. Ma durante la notte dell’election day, tra un’intervista in programmi tv e comunicati stampa da controllare, Renata affronta i suoi demoni o peggiori incubi. Le urne sono chiuse e il compagno di Renato il cronista sportivo Carlo De Santis, finisce al centro delle polemiche perché nel corso di un collegamento a bordo campo, litiga con un calciatore di origine africana e gli rivolge un insulto razzista. Ed è solo l’inizio.

Scritto e diretto da Giorgio Amato, al suo sesto lungometraggio, Election Day è una commedia nera, talvolta un po’ maldestra nello stigmatizzare l’etica contemporanea.

Nell’arco temporale di una notte, con dialoghi ben centrati, con un’impostazione teatrale ma con tempi cinematografici, vengono a galla segreti e bugie.

Ma Amato è riuscito nel suo intento di mettere in scena le criticità del clima di tensione sociale e politica, e l’ascesa di ideologie inquietanti ed estreme attraverso un linguaggio che usa i codici della comicità per essere dissacrante, e così far ghignare.

Svettano Finocchiaro e Tirabassi.

Data di uscita:09 luglio 2026

Genere: Commedia

Durata: 80′

Anno: 2026

Paese: Italia

Regia: Giorgio Amato

Attori: Angela Finocchiaro, Giorgio Tirabassi, Antonio Gerardi, Crisula Stafida, Giulia Gualano

Produzione: Sunshine Production

Distribuzione: Medusa Film