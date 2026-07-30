Arriva “Stelle” al parco di Villa Groggia a Venezia, spettacolo firmato La Piccionaia

All’aperto, nel parco di Villa Groggia a Venezia, si svolgerà, giovedì 6 agosto, “Stelle”, lo spettacolo teatrale per famiglie e bambini che presenta, tramite il tele-racconto di Carlo Presotto, sogni e desideri delle future generazioni.

L’appuntamento, titolo “Aspetttando la notte di San Lorenzo”, si svolge nell’ambito della programmazione del Teatrino Groggia ed è nato da una ricerca universitaria condotta nel 2022 dall’Istituto Salesiano di Venezia, in collaborazione con AVIS Veneto e La Piccionaia. Tramite centinaia di questionari sono stati indagati i desideri di bambini e adolescenti con lo scopo di comprendere come venga immaginato il futuro dai nostri giovani dopo la pandemia.

Lo spettacolo di Carlo Presotto e Silvano Antonelli propone un immaginario inventario delle stelle, ogni stella un desiderio, ogni desiderio diventa un mondo possibile. Carlo Preesotto e Silvano Antonelli condividono anni di storia di teatro ragazzi, dall’animazione teatrale all’osservatorio dell’immaginario. Ora si trovano per dare spazio alle voci dei bambini senza sottrarsi all’obbligo di raccontare, almeno in parte, i loro desideri.

Quello di giovedì 6 agosto sarà dunque un viaggio, dalle necessità di ogni bambino di calore e protezione alle aspirazioni personali e ai sogni di realizzazione, fino alle speranze che più fanno commuovere, come quella di tornare a giocare con aduli sereni e disponibili. Tramite un racconto che prende forma con gesti, colori, suoni e immagini, Carlo Presotto porta alla scoperta di un mondo dei giovani fatto anche di angoscie per il presente e di bisogni, come quello di liberarsi dalla violenza e dalla guerra. Ne nasce un appello, un desiderio, che queste piccole stelle, utopie da coltivare, si trasformino in cura.

Lo spettacolo inzierà alle ore 21.30, l’ingresso è gratuito. La prenotazione tuttavia è consigliata e possibile tramite il sito della Piccionaia nella sezione del Tatrino Groggia.