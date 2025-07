“La Baia va in scena”: a Portonovo un viaggio in 5 atti tra gusto e territorio

Prende il via domenica 13 luglio al Seebay Hotel di Portonovo “La Baia va in scena – Uno spettacolo di gusto in 5 atti”, una rassegna enogastronomica ideata da The Begin Hotels che porta sul palco della splendida baia del Conero una narrazione sensoriale tra eccellenze locali e visioni contemporanee.

Il progetto coinvolge chef di prestigio – locali, nazionali e internazionali – con un obiettivo comune: raccontare il territorio attraverso la materia prima, le tradizioni e la creatività culinaria. Un modo per dare forma all’Otium, nel senso più autentico del termine latino: un tempo da vivere senza fretta, da dedicare a sé stessi e al piacere dei sensi.

Dopo un evento di apertura che ha celebrato tutti e cinque i sensi, ora è il momento del gusto, protagonista assoluto di cinque appuntamenti imperdibili, pensati come atti di una pièce teatrale. La scenografia? La bellezza mozzafiato della baia di Portonovo.

Gli appuntamenti

Atto I — 13 luglio | “Mare e Fuoco” Ad aprire la rassegna sarà lo chef stellato Errico Recanati del Ristorante Andreina, con una degustazione evocativa dove il mare incontra la brace. Un racconto sensoriale intenso, fatto di radici marchigiane e suggestioni marine, tra sapori che sorprendono e incantano.

Atto II — 27 luglio | “La Battitura” Protagonista della seconda serata sarà Paolo Antinori, chef del Ginevra Restaurant. Una cena degustazione ispirata al ciclo del grano, dove tradizione e leggerezza si incontrano per dare vita a piatti che raccontano il tempo e la terra, trasformandosi in creazioni moderne.

Atto III — 10 agosto | “Ritorno in porto sotto la luna piena” Nel cuore della notte di San Lorenzo, Leonardo Concezzi, Resident Chef dell’Hotel Continentale di Trieste e marchigiano d’origine, firma un menù che è un dialogo tra materia prima locale e contaminazioni di viaggio. Una cena sotto le stelle che unisce memorie, sapori e nuove scoperte.

Atto IV — 15 agosto | “Sogno di una notte di mezza estate” Il gala di Ferragosto sarà affidato al giovane talento Pasquale Di Monte, Resident chef del ristorante La Fonte di Portonovo. In scena, un percorso onirico tra sogno e realtà, capace di ammaliare i sensi e accendere l’anima. Ogni piatto, un desiderio che prende forma.

Atto V — 24 agosto | “Terra e Fuoco” A chiudere la rassegna sarà nuovamente Errico Recanati, con un percorso audace in cui nulla si scarta e tutto si interpreta. Ogni ingrediente diventa voce, ogni sapore una dichiarazione d’appartenenza. La terra marchigiana diventa narrazione pura.

“Alla base di questa rassegna – spiega Guido Guidi, CEO di The Begin Hotels – c’è la volontà di raccontare il territorio attraverso la sua materia e le sue tradizioni. Vogliamo trasmettere l’autenticità del Conero attraverso linguaggi diversi, unendo esperienze e mani diverse in un progetto corale.

Credo fortemente che sia proprio attraverso la collaborazione e la costruzione di reti che si possa lanciare un messaggio turistico più competitivo, capace di intercettare pubblici nuovi, sempre attenti alla qualità”.

Per ulteriori informazioni: www.seebayhotel.com.