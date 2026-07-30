La WINNDance Company chiude la Biennale Danza 2026 con lo spettacolo Scirocco: Death in Venice + Bridge of Sighs

Tra gli appuntamenti di chiusura della Biennale Danza 2026 c’è “Scirocco: Death in Venice + Bridge of Sighs”, ideato dalla WINNDance Company (When if Not Now), un ensemble di danzatori di età superiore ai 40 anni, le cui carriere hanno plasmato la danza contemporanea a livello internazionale per decenni.

Le due serate al Teatro Malibran a Venezia, in programma per venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto alle ore 21, sono costruite come un dittico, verranno infatti presentate due opere autonome ma poste in dialogo, entrambe incentrate su Venezia e sul rapporto tra passato e presente.

Il primo capitolo prende spunto da La morte a Venezia, il racconto pubblicato da Thomas Mann nel 1912. Lo scrittore anziano Gustav von Aschenbach affronta una crisi esistenziale, esplorata attraverso un immaginario dialogo interiore con il suo creatore. I materiali filmati di Javier De Frutos forniscono una cornice narrativa, mentre i coreografi Imre e Marne van Opstal, Omar Román De Jesús e Rainer Behr traducono il conflitto interiore in movimento.

Il secondo capitolo è ideato e coreografato da John Neumeier, uno dei più celebri coreografi e danzatori contemporanei a livello mondiale, noto soprattutto per aver guidato e trasformato l’Hamburg Ballet come direttore artistico e sovrintendente per oltre cinquant’anni.

Il Ponte dei Sospiri per lui evoca innumerevoli immagini: l’ultimo sguardo a una città amata, l’addio di un amante, il desiderio struggente di un passato irrecuperabile e l’assenza percepita come intensa presenza. I danzatori riecheggiano queste immagini attraverso una coreografia che crea un paesaggio emotivo al crocevia tra passato e presente.

I biglietti sono acquistabili sul sito della Biennale o su Vivaticket.