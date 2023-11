Sarà in scena a fACTORy32 dal 10 al 12 novembre 2023 (venerdì e sabato ore 19.30 -domenica ore 16.30) in prima nazionale QUANDO ARRIVA BRISEIDE di Federico Malvaldi, un testo inedito dalla scrittura fresca e vibrante che, attraverso l’incontro di persone, storie, cibi e vino, racconta la vita. Sulle orme di The Bear un racconto generazionale che usa il microcosmo chiuso di un ristorante e della sua cucina per raccontare amicizie, amori, affetti, aspettative – tutti traditi, tutti ancora possibili. Quando arriva Briseide racconta la storia di chi non ha capito nulla di questa vita, perché tutto sembra andare al contrario. E allora restiamo lì, immobilizzati in qualcosa che non ci appartiene ma che ci facciamo andare bene, cercando comunque di trovare un sorriso, almeno ogni tanto, in un modo o nell’altro.” Sul palcoscenico Edoardo Barbone, Nick Russo e Maria Giulia Zinic sono diretti da Gledis Cinque, qui alla sua prima regia dopo annidi esperienza da attrice.

Racconta Federico Malvaldi, l’autore: “Siamo in un ristorante in una piccola città universitaria con tre ragazzi immobilizzati nel loro presente: Gabriele gestisce l’ormai ex ristorante di famiglia. Andrea aspetta che Gabriele si accorga di lui. Giulia arriva, assunta dagli stessi ragazzi, a destabilizzare un equilibrio già molto precario.

Le economie scarseggiano e la crisi sembra avere la meglio. È attraverso il vano tentativo di salvare un ristorante in caduta libera che i tre ragazzi stringono nuove relazioni, fortemente compromesse da un luogo di lavoro che vive di coordinate tutte sue, in cui la vita – come dice lo stesso Gabriele -rischia di apparire atrofizzata e irreale.”

torna sulle scene milanesi con una nuova produzione, l’opera originale e inedita che ha vinto la II edizione del concorso “PaT – Passi Teatrali” per la drammaturgia italiana contemporanea, in collaborazione con altre realtà teatrali nazionali indipendenti: il Teatro fACTORy32 e lo spazio teatrale Quarta Parete di Milano, il Teatro a l’Avogaria di Venezia e il Teatro Trastevere di Roma. Questa seconda edizione è stata organizzata anche grazie al patrocinio della Fondazione Cariplo. Il testo ha ricevuto anche una menzione speciale al premio Giuseppe Bepo

Maffioli 2023 ed è stato finalista al Premio InediTO – Colline di Torino.