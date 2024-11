A Piacenza Pulcheria, il festival che rende omaggio al talento delle donne

É in programma dal 16 al 28 novembre 2024 la 23° edizione di Pulcheria, con la direzione artistica di Paola Pedrazzini, un vero e proprio osservatorio sul femminile antico e contemporaneo.

La programmazione si apre sabato 16 novembre alle 16.30 con Di mamme elastiche e bimbi felici…, conversazione con Claudia De Lillo, giornalista, conduttrice radiofonica, ideatrice del seguitissimo blog nonsolomamma.com e del suo alter ego “Elasti”, in costante equilibrio tra lavoro, famiglia e senso di colpa, introdotta dalla lezione-spettacolo “I bambini cattivi non esistono” dell’attrice e regista Antonella Questa, sul superamento dei modelli educativi del passato. Domenica 17 alle 20:30 Pulcheria ospita la proiezione de Il tempo che ci vuole, il film con Fabrizio Gifuni e Romana Maggiora Vergano presentato con successo all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, e il successivo incontro con la regista Francesca Comencini, mentre mercoledì 20 novembre alle 21:00 è il momento del filosofo Umberto Galimberti, atteso protagonista di un incontro sul tema Liberiamoci dalla violenza. Electra è il titolo dell’ultimo libro della scrittrice e poetessa Violetta Bellocchio, vera storia di un abuso sessuale che ha portato l’autrice a sparire, cambiare vita, scrivere sotto pseudonimo in un’altra lingua per anni (venerdì 22 novembre ore 18:00). Domenica 24 novembre alle 18:30 Lella Costa, tra le artiste più colte e sensibili del teatro italiano, legge Il pranzo di Babette, il delicato racconto di Karen Blixen reso celebre dall’omonimo film di Gabriel Axel. Lunedì 25 novembre, in concomitanza con la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne, doppio appuntamento: alle 18:00 la presentazione del progetto Il vocabolario del rispetto, dalla “A” di Amore alla “V” di Violenza, introdotta dall’intervento della linguista Beatrice Cristalli per una riflessione sul rapporto tra lingua, stereotipi e violenza di genere; alle 20:30 la proiezione di Gloria! il sorprendente esordio dietro la macchina da presa dell’artista Margherita Vicario,che incontra il pubblico dopo la proiezione. La chiusura di Pulcheria 2024 – giovedì 28 ore 21:00 – porta a Piacenza Svelarsi, uno degli appuntamenti più discussi dell’ultima stagione teatrale. Uno spettacolo-laboratorio-esperimento-serata-happening-sabba-pigiama party-assemblea per sole donne (cis, trans, non binarie) con la regia di Silvia Gallerano.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per Il tempo che ci vuole, Il pranzo di Babette, Gloria!, e Svelarsi è obbligatoria la prenotazione su www.pulcheria.it.