I vincitori del 34° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina

Sono stati annunciati nel corso della Cerimonia di Premiazione i film vincitori del 34° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina, che si concluderà domani, domenica 30 marzo, al cinema Godard di Fondazione Prada con la proiezione in anteprima italiana del film TRANSAMAZONIA di Pia Marais, distribuito da IWONDERFULL. Ad aggiudicarsi il Premio Comune di Milano Miglior Lungometraggio “Finestre sul Mondo” (8.000 euro), è SANTOSH di Sandhya Suri. Il Premio SNCCI al Miglior Film del Concorso Cortometraggi Africani (2.000 euro) va a LEES WAXUL di Yoro Mbaye. Il Premio SNCCI al Miglior Film del Concorso Extr’A (1.000 euro), offerto da Terre des Hommes, va a APNEA di Claudia Cataldi, Elena Poggioni, Stefano Poggioni. Il film più votato dal pubblico – Premio Città di Milano va a KHARTOUM di Anas Saeed, Rawia Alhag, Ibrahim Snoopy Ahmed, Timeea Mohamed, Phil Cox.

I PREMI UFFICIALI:

CONCORSO LUNGOMETRAGGI “FINESTRE SUL MONDO”

La Giuria internazionale composta da Pia Marais (Sudafrica) – Presidente, Carolina Cavalli (Italia), Scandar Copti (Palestina) assegna il PREMIO COMUNE DI MILANO come MIGLIOR FILM (8.000 euro) a SANTOSH di Sandhya Suri. Menzioni speciali a: YUNAN di Ameer Fakher Eldin, IN THE SUMMERS di Alessandra Lacorazza.

CONCORSO CORTOMETRAGGI AFRICANI

La Giuria composta dai Critici Cinematografici Fabrizia Centola – Presidente, Alessandro Amato, Lorenzo Rossi, assegna il PREMIO SNCCI MIGLIOR CORTOMETRAGGIO AFRICANO (2.000 euro) a LEES WAXUL di Yoro Mbaye. Menzione speciale a: PIE DAN LO di Kim Yip Tong.

CONCORSO EXTR’A

La Giuria composta dai Critici Cinematografici Fabrizia Centola – Presidente, Alessandro Amato, Lorenzo Rossi, assegna il PREMIO DELLA CRITICA SNCCI (1.000 euro), offerto da Terre des Hommes, a APNEA di Claudia Cataldi, Elena Poggioni, Stefano Poggioni. Menzione speciale a: VAKHIM di Francesca Pirani.

I PREMI SPECIALI:

PREMIO CITTÀ DI MILANO al film più votato dal pubblico

KHARTOUM di Anas Saeed, Rawia Alhag, Ibrahim Snoopy Ahmed, Timeea Mohamed, Phil Cox (Regno Unito, Sudan, Germania, Qatar, 2025).

PREMIO ACEC – Diocesi di Milano

Il premio consiste nell’acquisizione dei diritti di distribuzione in Italia ed è assegnato da una giuria ACEC a un lungometraggio in concorso SEARCHING FOR AMANI, di Debra Aroko e Nicole Gormley (Usa, Kenya, 2024).

PREMIO TERRE DES HOMMES ITALIA – VISIONI FUTURE per il miglior film che promuove i diritti dell’infanzia e l’empowerment femminile a PASSING DREAMS di Rashid Masharawi (Palestina, Francia, Svezia, 2024). Menzione Speciale a KALIZ di Irene Z’graggen (Italia, 2024).

PREMIO MULTIMEDIA SAN PAOLO / TELENOVA

Il premio consiste nell’acquisizione dei diritti di distribuzione HOME VIDEO per l’Italia di un cortometraggio africano a LEES WAXUL di Yoro Mbaye (Senegal, Francia, Belgio, Repubblica Centrafricana, 2024).

PREMIO CINIT – Cineforum italiano

MY BROTHER, MY BROTHER di Saad Dnewar e Abdelrahman Dnewar

(Egitto, Germania, Francia, 2025). Il premio, che consiste nell’acquisizione dei diritti di distribuzione in Italia, è assegnato ad un cortometraggio africano con valore educativo.

PREMIO DELLA GIURIA UNIVERSITARIA

YUNAN di Ameer Fakher Eldin (Germania, Canada, Italia, Palestina, Qatar, Giordania, Arabia Saudita, 2025)

Il premio è assegnato da una giuria universitaria composta da studenti under 30 provenienti da diversi atenei milanesi che premiano un lungometraggio in concorso. Le attività della giuria si inseriscono nell’ambito del progetto “Fuori per Festival”.

MIWORLD YOUNG FILM FESTIVAL MIWY:

Premio ISMU Big Zebra – Giuria Docenti

Passing Dreams di Rashid Masharawi

Premio COE Little Zebra – Giuria Studenti

MY BROTHER, MY BROTHER di Saad Dnewar, Abdelrahman Dnewar

Menzione speciale a GÉNÉALOGIE DE LA VIOLENCE, Mohamed Bourouissa

Premio Giuria popolareal Miglior Lungometraggio

THE SETTLEMENT, Mohamed Rashad

Premio Giuria popolare al Miglior Cortometraggio

SIRENÈS, Sarah Malléon