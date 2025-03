Tutto pronto a Bologna per la 25ª edizione del 24Frame Future Film Fest

Presentato il programma del 24Frame Future Film Fest, giunto alla 25.a edizione. L’evento si svolgerà a Bologna, negli spazi immersivi del DumBo, dal 9 al 13 aprile, e poi a Modena, dal 17 al 19 ottobre 2025.

Il tema di questa edizione sarà il mondo del gioco e dei giocattoli, come evidenziato dall’immagine ufficiale in stile kawaii firmata dall’artista Yumi Karasumaru.

L’artista Yumi Karasumaru

Relatori conferenza stampa (da sinistra):

Annalisa Commissari (Emilia-Romagna Film Commission), Yumi Karasumaru(autrice dell’immagine ufficiale di questa edizione del festival), Daniele del Pozzo (assessore alla cultura del Comune di Bologna), Giulietta Fara (direttrice artistica del Festival), Demetrio Chiappa (presidente Rete Doc)

Primo festival italiano dedicato al cinema d’animazione e alle arti mediali, 24Frame riunisce cinema, arte, industria e nuove tecnologie in un format innovativo. Ogni anno ospita registi, animatori e artisti digitali da tutto il mondo, offrendo un programma variegato che include concorsi internazionali, proiezioni, talk, masterclass, workshop, aree demo, installazioni interattive e mostre.

La direttrice artistica del Festival Giulietta Fara ha annunciato il programma e gli ospiti di questa attesissima edizione che ha al centro i trent’anni dall’uscita di Toy Story; per l’occasione, il 13 aprile ci saranno la prima maratona cinematograficadei quattro episodi della saga e una masterclass di Christine Freeman, senior historian di Pixar.

Ad aprire il Festival, il 9 aprile, sarà il lancio del cortometraggio The prompt di Francesco Frisari, cui seguirà un incontro sul ruolo rivoluzionario dell’IA nella creazione delle narrazioni audiovisive, con la partecipazione dello stesso Frisari e di esperti e studiosi del tema. Sempre il 9 aprile, il regista sudcoreano AHN Jae-Hoon presenta il suo ultimo film, Gill. Da segnalare per questa prima giornata anche l’evento OoopopoiooO, una performance sonora dadaista a cura di Vincenzo Vasi e Valeria Sturba, che daranno vita a un parco giochi sonoro dove protagonisti sono i giocattoli.

Altro evento di interesse è la Game night, maratona pensata per esplorare i confini tra realtà e fantasia attraverso il gioco: l’11 aprile verranno proiettati Jumanji di JoeJohnston, The game di David Fincher e Otesànek di Jan Svankmajer.

Il 12 aprile, due eventi di rilievo per cineasti e cinefili: una Critic’s Battle tra critici e creator che coinvolgerà anche il pubblico, e la Premiazione 24Frame Future Film Festival 2025, in cui saranno annunciati i film e i corti vincitori di questa edizione (cliccando disponibile la lista di film e corti in concorso).

Anche quest’anno diversi workshop e masterclass con professionisti ed esperti delcinema d’animazione; tra questi Thibaut Delahaye, lead Animator Flow, che il 13 aprile terrà un workshop per raccontare la realizzazione del film premio Oscar Flow.

Il programma completo con tutti gli eventi, le proiezioni e le performance è consultabile sul sito ufficiale del Festival.