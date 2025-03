Prophecy, film diretto da Jacopo Rondinelli con la colonna sonora di Matteo Buzzanca, in sala solo il 24, 25 e 26 marzo.

E’ disponibile in pre-save la colonna sonora firmata da Matteo Buzzanca di Prophecy il nuovo film di Brandon Boxdiretto da Jacopo Rondinelli e ispirato al celebre manga giapponese scritto e disegnato da Tetsuya Tsutsui. La colonna sonora del film, nelle sale solo il 24, 25 e 26 marzo, uscirà per Metatron il 24 marzo 2025.

Due generi apparentemente distinti, l’action e la comedy, si incontrano in un sound ispirato alla musica elettronica, in linea con l’anima del film e il mondo dei giovani hacker protagonisti. Buzzanca, allievo di Ennio Morricone e Louis Bacalov,ha cercato un approccio originale, capace di restituire l’energia, l’ironia e la stravaganza della storia con un linguaggio musicale dinamico, mescolando generi in modo inaspettatoProphecy, film diretto da Jacopo Rondinelli con la colonna sonora di Matto Buzzanca, in sala solo il 24, 25 e 26 marzo.



Prophecy porta sul grande schermo la storia di “Paperboy”, un misterioso individuo il cui volto nascosto da un foglio di giornale appare in brevi video nel web in cui denuncia ingiustizie e fatti di cronaca preannunciando la punizione dei colpevoli. Come protagonista nel ruolo di “Paperboy” troviamo Damiano Gavino, affiancato da Federica Sabatini, Ninni Bruschetta, Haroun Fall, Denise Tantucci e Giulio Greco. Prodotto con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, Prophecy è distribuito nei cinema italiani in esclusiva da Nexo Studios in collaborazione con i media partner Radio DEEJAY, MYmovies, Lucca Comics & Games, Cultura Pop e Jpop.