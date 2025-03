I CARICHI SOSPESI VINCONO IL PREMIO OFF 2026

Selezionata tra le proposte protagoniste della rassegna AngolAzioni. Scorci dalla scena padovana in scena al Teatro Maddalene lo scorso gennaio, l’associazione Carichi Sospesi è stata premiata per lo spettacolo My body is a cage. La perfezione è un falso e rende pazzi.

Il Premio Off 2026 è stato assegnato da una giuria composta da alcuni membri del Teatro Stabile del Veneto, dalle stesse compagnie partecipanti e dagli allievi del terzo anno dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni, ed è finalizzato a sostenere in termini produttivi, con un contributo del valore di 10 mila euro, una tra le migliori proposte artistiche presentate nel corso di AngolAzioni, con l’obiettivo di realizzare un nuovo spettacolo da mettere in scena al Teatro Maddalene nel 2026.

Lo spettacolo vincitore della rassegna, My body is a cage – produzione Carichi Sospesi, alla regia Marco Caldiron – dà voce a 11 attori e attrici che hanno superato la paura dello sguardo del pubblico, ancora maggiore perché con sindrome di Down. Lo spettacolo racconta i mille modi in cui siamo, le diverse declinazioni dell’essere e la gioia che sentiamo quando non siamo giudicati. Un sottile filo narrativo attraversa tutto lo spettacolo, trama che si perde proprio quando pensiamo di averla afferrata: “non abbiamo cercato di raccontare una storia, vi chiediamo invece di accogliere la presenza poetica di dieci corpi che prepotentemente esigono di sottolineare la loro differenza”. Il lavoro nasce dopo un anno di studio e sperimentazione con le persone con disabilità e si propone di ridare dignità e bellezza a tutto ciò che si allontana da quello che viene presentato come perfezione.

La seconda edizione di AngolAzioni – scorci dalla scena padova, realizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, ha coinvolto sei compagnie teatrali professioniste padovane che da anni sono impegnate nel territorio con proposte originali e innovative nel panorama della ricerca contemporanea.

MY BODY IS A CAGE

La perfezione è un falso e rende pazzi.

produzione Carichi Sospesi

ideazione Marco Caldiron e Anna Pretolani

regia Marco Caldiron

con Michele Baciga, Enrico Battisti, Matteo Bovo, Edoardo Cittadini, Anna Colombana, Silvia Giraldo, Valentina Lazzareto, Anna Pretolani, Giulia Pertile, Martina Scarmozzino, Davide Trolese, Silvia Zaramella

luci Stefano Razzolini

contributi video Marco Fantacuzzi