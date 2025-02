Borgo Santa Cecilia presenta “Lunedì Selvaggio”, un’esperienza gastronomica autentica con protagonista la cucina di bosco

A partire da lunedì 17 febbraio, Borgo Santa Cecilia inaugura “Lunedì Selvaggio”, un appuntamento settimanale dedicato a un’interpretazione originale e innovativa della “cucina di bosco”.

Lo chef Alessio Pierini guiderà gli ospiti in un viaggio sensoriale attraverso un menù a mano libera, disponibile sia a pranzo che a cena, con la possibilità di scegliere tra 3 o 4 portate. La proposta gastronomica si basa su materia prima autoprodotta: carni provenienti da animali allevati allo stato semibrado o da fauna selvatica cacciata all’interno della tenuta, erbe e vegetali raccolti a 700 metri di altezza nei boschi circostanti e brodi realizzati con cortecce e altri elementi naturali della zona.

“Lunedì Selvaggio” nasce con l’obiettivo di avvicinare la comunità locale alla filosofia culinaria di Borgo Santa Cecilia, che traduce in piatti autentici e rispettosi la connessione tra uomo, animali e natura, valorizzando il bosco e il suo ecosistema. Per questa iniziativa sono stati ideati due menù: antipasto, primo o secondo e dolce a 45€, oppure antipasto, primo, secondo e dolce a 55€, disponibili fino a tutto marzo.

Gli ospiti avranno inoltre la possibilità di degustare i pregiati salumi “Onorato”, realizzati con maiale nero allevato semibrado all’interno della tenuta; un’occasione per scoprire sapori ancestrali, autentici e genuini, nonché un modo sostenibile di vivere la gastronomia. In aggiunta a tutto ciò, la possibilità (su prenotazione) di vivere l’esperienza di un Safari Verde: opportunità unica, a bordo di un mezzo militare VM, di addentrarsi nel bosco umbro per avvistare gli animali selvatici e scoprire qualcosa in più sulle loro abitudini e il loro habitat naturale.

Info: www.borgosantacecilia.com.