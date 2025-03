”Frida Kahlo through the lens of Nickolas Muray” al Museo Storico della Fanteria

La mostra, intitolata Frida Kahlo through the lens of Nickolas Muray, curata da Vittoria Mainoldi e adibita presso il Museo Storico della Fanteria avrà luogo dal 15 marzo sino al 20 luglio 2025.

La mostra offre uno sguardo intimo e personale sulla figura di Frida Kahlo, una delle più celebri e amate artiste messicane. Ciò che viene illustrato è il risultato del fortuito incontro tra il famoso fotografo Nickolas Murray e Frida. I visitatori avranno modo di esplorare parte della vita della nota artista attraverso le fotografie da lui scattate. Murray ci dà una prospettiva unica di Frida, in qualità di amico, confidente e anche amante.

Murray è stato un artista prolifico: i suoi archivi contengono, infatti, oltre 25.000 negativi, ma il soggetto più ritratto in assoluto è decisamente Frida. Quelle esposte sono circa 60 foto, scattate tra il 1937 e il 1946, che permettono di esplorare maggiormente la ritrattistica dell’autore, non solo con foto in bianco e nero. Murray, infatti, fu un vero pioniere e sperimentatore, fu il primo ad avere una foto a colori pubblicata in una rivista, e il suo nome divenne sinonimo proprio delle fotografie a colori, divenendone uno dei principali professionisti della sua epoca.

A costellare la loro storia d’amore non furono solo le foto, bensì anche un lungo carteggio. Difatti sono esposte le riproduzioni delle lettere che Frida e Nick si scambiarono durante la loro relazione, oltre filmati dei due, così da offrire uno spaccato intimo della loro storia d’amore, di circa dieci anni, fino alla morte di Frida nel 1954.

Ad arricchire la mostra sono otto abiti tradizionali messicani ispirati allo stile di Frida, e una collezione di gioielli e accessori fatti a mano, nel pieno gusto della famosa pittrice.

Infine, la mostra include una raccolta di francobolli emessi da diversi paesi in onore di Frida Kahlo. Questi pezzi filatelici commemorano momenti significativi legati alla sua vita e alla sua eredità artistica.

Per ulteriori informazioni: Mostra Frida Kahlo (Roma, 2025) ⊷ Museo della Fanteria