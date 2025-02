Un hotel da sogno. Una vacanza da incubo. Un mistero da risolvere.

Edimburgo. Sparsi dell’Italia arrivano: Jole una 43enne veterinaria, single in vacanza con ingombranti genitori che festeggiano le nozze d’oro; Mariano un insegnante che sembra muoversi sulle note di Laringomania di Ennio Morricone, insieme al marito Rodolfo; Monica, giovane donna in cerca della verità sulla morte del padre scozzese, raggiunta dal marito Davide.

Ben 3 morti nel giro di una notte gettano scompiglio nella piccola “comunità” italiana in vacanza al Princess Hotel.

Ad indagare c’è l’ispettore Munro della Police Scotland “mezza età, diffidente, scozzese fino al midollo”, coadiuvato dall’unica persona di cui si fida Lindsay Craig, medico legale.

Sullo sfondo di luci, palazzi, guglie, del castello di Glamis, scenario dell’omicidio di Duncan da parte di Macbeth, Munro si trova a dover “collaborare” con “due civili (Jole e Mariano) ficcanaso che si permettevano in tutta libertà di fare sopralluoghi e suggerire congetture. E benché Munro avrebbe evitato di prendere in considerazione i loro deliri, date le circostanze purtroppo non poteva farne a meno. Cazzo, pensò, imbeccato da due detective improvvisate! Si corresse mentalmente: improvvisati, uno dei due era un uomo. Comunque, quei due cominciavano a stargli davvero sui nervi“.



Giuseppe Sorgi, attore e autore teatrale, dopo “Io Vergine, tu Pesci?” (Salani Editore), in seguito diventato uno spettacolo ancora in tour, e “Segni particolare: astrologia, miti e sabotaggi in amore” (TLON Edizioni), torna in libreria con il suo primo romanzo giallo.



Originale, un po’ folle, con personaggi divertenti nella loro realtà (e passato) tragicomica ed esilarante, Mariano di Gesù al Princess Hotel è un libro giallo piacevole e scorrevole.

Sorgi utilizza un meccanismo narrativo che richiama i classicissimi del genere a cominciare da Mrs Marple, e così stuzzica la curiosità del lettore con imprevisti e svolte improvvise.

Giuseppe Sorgi, Mariano Di Gesù al Princess Hotel, Salani Editore, 2025, 256 pagine - 18.00 €