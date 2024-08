A Treporti (Ve) omaggi a Toffolo e D’Amico nell’ambito del Festival della canzone veneziana

Dal 30 agosto al 1 settembre 2024, la piazza S.S. Trinità di Treporti ospiterà la terza edizione del Festival della Canzone Veneziana. Questo evento gratuito, organizzato dall’associazione L@ RETE con il patrocinio del Comune di Cavallino Treporti, celebra la tradizione musicale veneziana attraverso un programma ricco di emozioni e di esibizioni di artisti locali.

Il festival si apre venerdì 30 agosto con “Gastu mai pensà”, una serata dedicata alle canzoni scritte e cantate da Lino Toffolo, cantautore, attore e regista scomparso nel 2016. Gli allievi del corso di canto della Art Time School renderanno omaggio a questa icona della cultura veneziana, con l’inizio dello spettacolo previsto per le ore 20:30.

Sabato 31 agosto, la serata “Ti sa Miga” offrirà un viaggio emozionale nella storia e nelle tradizioni di Venezia, raccontata attraverso le canzoni, i testi e le poesie del cantautore Alberto D’Amico. L’evento, curato da Monica Giori e Cristina Bettin insieme al loro gruppo, inizierà alle ore 20:30.

Domenica 1 settembre, il festival si chiuderà con l’ultima opera di Gualtiero Bertelli, che presenterà il suo nuovo disco “In giorni come questi”. Questo gran finale, imperdibile per gli amanti della musica veneziana, avrà inizio alle ore 20:30.

Il Festival della Canzone Veneziana è diventato un appuntamento irrinunciabile per residenti e turisti, offrendo un palco per artisti affermati ed emergenti e un’occasione per condividere e valorizzare la tradizione musicale locale. Tutti gli spettacoli sono gratuiti, permettendo al pubblico di vivere un’esperienza culturale unica nel suo genere.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Gianluigi Bergamo al numero 328 3096527 o via email all’indirizzo larete@infinito.it